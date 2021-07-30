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Sıcak Havada Maske Takmanın Formülü

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Sıcak Havada Maske Takmanın Formülü
Sıcak Havada Maske Takmanın Formülü

Sıcak havada maske kullanıma bağlı olarak cilt problemlerinde bir artış yaşandığına dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz, "Maskeyi kullanmak zorundayız, bunun tartışması mümkün değil. O nedenle kişi yaz döneminde maskenin altına nemlendirici krem uygulamamalı. İhtiyaç dahilinde maskeyi kullanıp diğer alanlarda yüzünü dinlendirmeli" dedi.

Sıcak havalarla birlikte maske kullanımının zorlaştığını hatırlatan Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz, ciltte görülecek olası yan etkilere karşı uyarılarda bulundu.

Bu dönemde cilt yağlanmasında artış, yağlanma sonucu gözeneklerin tıkanması ve akne şikayetlerinin görüldüğünü belirten Dr. Özyılmaz, "Maske kullanımı sonucu ciltte görülen yan etkilerde son dönemde bir artış yaşanıyor. Kışın gördüğümüz tablo biraz daha hafifti ama yaz ile havaların ısınması ve nefesin yaptığı ısı hissi, nem ciltte çok ciddi anlamda yağlanmalara ve sivilce yatkınlıklarına yol açtı" diye konuştu.

"KAŞINTI, PULLANMA VE CİLTTE RAHATSIZLIK"

Hastalara uygulanan cilt tedavisinden de etkin bir sonucun alınamadığını anlatan Uzm. Dr. Özyılmaz, "Cilde sürülen ilacın etkinliği devam ederken maske ile kamufle edildiğinde kullanılan kremin yan etkileri ortaya çıkmakta. Cildi tahriş ederek alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Kullanılan maskenin kalitesine bağlı olarak sadece cilt yağlanması değil alerjik reaksiyonlar görülebiliyor. Maskenin temaslı olduğu alanlarda kaşıntı, pullanma gibi rahatsızlık hissi ortaya çıkmaktadır. Günlük hayatta kullandığınız ürünler örneğin kuru cildinize uyguladığınız bir nemlendirici üzerine maske takıldığında yağlanmayı belirgin oranlarda artıracaktır. Aslında bunun tartışması mümkün değil çünkü maskeyi takmak zorundayız. O yüzden kullanacağınız ürünleri biraz daha azaltabilirsiniz. Güneş koruyucu uyguladığınızda ekstradan bir nemlendirici kullanmanıza yaz dönemde ihtiyaç yok. Kullandığınızda da yan etkiler alerjik reaksiyonlara, sivilcelere yol açacaktır" uyarısında bulundu.

"ARADA BİR YÜZÜNÜZÜ DİNLENDİRİN"

Yaş grubu ayırt etmeksizin birçok kişide akne şikayetlerinin görülebildiğini hatırlatan Uzm. Dr. Özyılmaz, "Eskiden sadece ergenlik döneminde gördüğümüz akneyi maske kullanımına bağlı olarak ileri yaşlarda görmekteyiz. Aknenin yanında yüz bölgesinde alerjik reaksiyonları daha fazla görüyoruz. Kişi ihtiyaç dahilinde maskeyi kullanıp diğer alanlarda yüzünü dinlendirirse daha sağlıklı olacaktır. Maskeyi çıkardıktan sonra ise yüzünü cilt tipine uygun bir temizleyici ile temizleyip yatmadan önce uygun nemlendirici kullanabilir. Bu ihtiyacını sabah nemlendirici değil güneş koruyucu olarak karşılamalıdır” ifadelerini kullandı.

YAZ AYLARINDA GÜNEŞ YANIKLARINA DİKKAT!

Uzun süre güneş altında kalan kişilerde ciltte kızarıklık, şişlik sonrası güneş çarpması durumu görülebildiğini anlatan Özyılmaz, güneş yanıklarına karşı ise şu uyarılarda bulundu: "Bunlar acil durumlar, kişi bir süre sonra bulantı, kusma, halsizlik gibi şikayetler hisseder. Bu evde kolaylıkla müdahale edilebilecek bir durum değildir. İleri dönemlerde acillerde hekimlerin müdahale edebileceği bir dönem olarak karşımıza çıkar. Bol su tüketmek, özellikle mineralli sulara dikkat etmeli ve bol miktarda tüketilmelidir. Bunun yanında en önemli koruyucu güneş koruyucularıdır. Güneş koruyucuları cildin tipine göre, yaşa göre değişir. En güzel koruyucular ise kıyafetlerdir. Özellikle deniz kenarında küçük çocuklara şapka, açık renk kapalı kıyafetler giydirilmelidir. Güneşe çıkmadan yani daha sahile gitmeden evdeyken güneş kremi uygulanmalıdır. Güneşe çıkmadan 20 dakika önce uygulanacak güneş kreminin etkinliği daha fazladır. 4 saatin sonunda kişi bu kremi tekrar vücuduna uygulamalıdır. Erişkinler öğle saatlerinde güneş çarpmalarına maruz kalabilir buna dikkat etmeliler."

 

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