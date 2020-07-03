Sıcak havada uyuyabilmek için 20 öneri

Türkiye’de boğucu sıcaklar başladı. Sıcak havalarda yaşanan en büyük zorluklardan biri de uyuyabilmek. Uyku uzmanı Dr. Nerina Ramlakhan'a göre uyumak için en uygun oda sıcaklığı 16 ile 21 derece arasında. Beynin ise vücudun geri kalanından biraz daha serin olması gerekiyor. Peki, boğucu sıcaklarda kolayca uyuyabilmek için ne yapmak gerek?

Uyku uzmanı Dr. Nerina Ramlakhan, uyumanıza yardımcı olacak 20 öneride bulunuyor.

İşte hava sıcakken uyumanıza yardımcı olacak 20 yol:

1. Yatak takımınızı birkaç dakikalığına buzluğa koyun (tabii plastik torbaya yerleştirdikten sonra). Buz dolabınız veya buzluğunuzda yeterince yer yoksa sadece yastık kılıfınızı veya pijamanızı koymak bile yardımcı olacaktır.

2. Bir sıcak su torbasını buzlu suyla doldurun ve onu vücudunuzdaki "soğutma noktalarına" yerleştirin: Dizleriniz, el ve ayak bilekleriniz, boynunuz, kasıklarınız ve dirsekleriniz. Ayrıca sıcak su torbasını soğuk suyla doldurduktan sonra dondurup yatağınıza alabilirsiniz.

3. Yatmadan önce vücudunuzu aloe vera bazlı bir güneş sonrası kremiyle nemlendirin, kremin buzdolabında saklanması idealdir.

4. Boş bir parfüm şişesini soğutulmuş suyla doldurup başucunuza koyun, serinlemek için yüzünüze, ensenize ve dizlerinizin arkasına sıkın.

5. Yatakta pamuklu pijamalar ve ince, saf pamuklu çarşaf kullanın. Yüksek kalitede pamuk daha fazla hava aldığından serin kalmak ve uyumak için ideal yatak takımı malzemesidir.

6. Uyku uzmanı David Gibson'a göre çok fazla protein almadığınızdan emin olun. Çünkü aslında protein, metabolizma hızınızı artırıp vücudunuzu ısıtır.

7. Baharatlı yiyecekler tüketin ama yatmadan en geç üç saat önce. Bu sizi terletebilir, böylece vücudunuzu serinletir.

8. Vücut sıcaklığınızı çok artırmamak adına egzersizinizi akşamdan ziyade sabah yapın.

9. Vücut sıcaklığınızı düşürmek için akşam duşunuzu ılık alın. Buz gibi soğuk bir duş almayın, zira vücudunuz ani sıcaklık değişimine ısısını koruyarak tepki verecektir.

10. Yaygın inancın aksine Gibson,evi serin tutmak için pencereleri gün boyunca kapalı tutmamız gerektiğini söylüyor. Perdeleri de kapalı tutun.

11. Isı yaydıklarından yatak odanızdaki tüm elektrikli aletleri kapatın. Prizleri de kapatın.

12. Ayaklarınızı ya örtünün dışında tutarak ya da buz torbası üzerinde dinlendirerek serin tutun.

13. Havayı serinletmek için bir pervanenin önüne buz dolu bir fırın tepsisi koyun.

14. Gün içinde düzenli su tüketin ama gece çok içmeyin. Yatmadan önce yaklaşık çeyrek litre su içmek sıvı ihtiyacınızı karşılayacak, tuvalete kalkma zorunluluğunu da önleyecektir.

15. Partnerinizle ayrı yataklarda uyuyun, iki vücut = iki katı vücut sıcaklığı.

16. Isınan hava yükselir, bu yüzden imkanınız varsa alt katlarda uyuyun.

17. Serin, ıslak çoraplarla, hatta nemli bir tişörtle uyuyun.

18. Yatmadan önce bileklerinizi ve ayaklarınızı soğuk suyla durulayın.

19. Dr. Ramlakhan, gece uyanırsanız serinlemenize yardımcı olması için alnınıza mentollü krem sürmenizi öneriyor.

20. Yatmadan bir saat kadar önce buzdolabına ıslak bir bez koyun ve uykuya dalarken bunu alnınıza koyun.