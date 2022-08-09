Sıcak havalar erken doğum riskini tetikliyor

Online medikal danışma platformu eKonsey.com Kadın Hastalıkları ve Doğum doktorlarından Prof. Dr. Ebru Dikensoy, aşırı sıcaklardan daha çok etkilenen hamilelerin, dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Terlemeyle gerçekleşen sıvı kaybının, idrar yolları enfeksiyonuna neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Dikensoy, “Bu da sancıların tetiklenmesiyle erken doğum riskini meydana getirebiliyor. Bunu önlemek adına hamileler günde en az 2.5 litre su tüketilmeli. Ayrıca gebeler günlük kıyafetlerinde daha açık renkli kıyafetleri tercih etmeli. Güneşli havalarda dışarı çıkan hamileler, cilt lekelenmelerini önlemek için en az 50 faktörlü güneş kremi sürmeli” dedi.

Kişiye özel sağlık sorunlarına yönelik tavsiye niteliğinde kararlar veren online medikal danışma platformu eKonsey.com, artış gösteren kişiye özel bakım talebine; bilgi, tecrübe ve çoklu bakış felsefesiyle benimsediği bütüncül tıbbi yaklaşımla yanıt veriyor. Prof. Dr. Tibet Erdoğru tarafından kurulan online medikal danışma platformu eKonsey.com Kadın Hastalıkları ve Doğum doktorlarından Prof. Dr. Ebru Dikensoy, son günlerde artan hava sıcaklıklarının ve özellikle nemli havaların etkisinin, ciddi sağlık sorunlarını tetikleyebileceğini açıkladı. Prof. Dr. Dikensoy, bu sıcak havalardan özellikle hamilelerin daha olumsuz etkilenebileceğini ve gebelerin daha dikkatli olması gerektiğini belirterek anne adaylarına uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Ebru Dikensoy, önümüzdeki haftalarda hem hava sıcaklığında hem de nem oranlarında yüksek bir artış beklendiğini söyledi. Aşırı sıcak havalarda, vücut ısısı zaten normalden yüksek olan anne adaylarının daha da zor bir döneme girebileceğini söyleyen Prof. Dr. Dikensoy, “Terleme yoluyla kaybedilen sıvı miktarının, günde en az 1.5 litre ekstra su içerek telafi edilmesi gerekiyor. Özellikle havanın sıcaklıkla beraber nemli olduğu bölgelerde terlemeyle gerçekleşen vücut sıcaklık düzenlemesi tam gerçekleşemiyor ve sıcaklık çok daha fazla hissediliyor” dedi.

GÜNDE EN AZ 2, 2.5 LİTRE SU TÜKETİLMELİ

Vücuttaki terleme ve nefesle gerçekleşen sıvı kaybı, aynı zamanda idrar miktarında azalmaya dolayısıyla da idrar yolları enfeksiyonunda artışa neden olabildiğinin altını çizen Prof. Dr. Dikensoy, konuşmasına şöyle devam etti:

“Sistit dediğimiz idrar yolu enfeksiyonlarındaki artışın en önemli kaynağı hem idrar miktarındaki azalma hem de idrar yolu enfeksiyonları ajanlarıyla karşılaşılmadaki sıkılık (deniz ve havuz gibi) olarak karşımıza çıkıyor. İdrar yolu enfeksiyonları nedeniyle mesanede hissedilen spazm şeklindeki kasılma ve ağrılar ise rahimde sancıları tetikleyerek erken doğum riskini arttırabiliyor. Bunu engellemenin en güzel yolu sıcak yaz günlerinde günde en az 2, 2.5 litre su tüketmekten geçiyor. Su aynı zamanda rahimdeki kasılmaları azaltan bir etkiye de sahip. İdrar çıkışını artıran tein ve kafein gibi maddeleri barındıran çay ve kahve benzeri içeceklerden uzak durmanın da faydası olacaktır. Taze mevsim meyveleriyle yapılacak sütlü meyveli içecekler (smootie), limonata ile nane gibi serinletici ve rahatlatıcı içecekleri fazla tüketmek daha avantajlı olacaktır.

PAMUKLU VE AÇIK RENKLİ KIYAFETLER TÜKETİLMELİ

Gebelikte bebeği beslemek için artan metabolizma hızı, annelerin vücut sıcaklığını normale göre 1 derece artırıyor. Hamilelerin, sıcaklık hissini ve terlemeyi engellemek adına daha pamuklu ve açık renkli kıyafetleri tercih etmeleri gerekiyor. Sentetik, naylon ve vücudu saran kıyafetlerin giyilmemesinde fayda var. Unutulmamalı ki; dar ve sentetik iç çamaşırları ile taytlar, genital bölgede ısıyı ve nemi çok artırdığı için vajinal mantar enfeksiyonlarını tetikleyebiliyor. Bu enfeksiyonlar da erken doğum için bir tehdit oluşturuyor.

LEKELENMELERİ ÖNLEMEK İÇİN 50 FAKTÖRLÜ GÜNEŞ KREMİ KULLANILMALI

Gebelik süresince, progesteron hormonu cilde renk veren melatonin miktarını artırdığı için ciltte lekelenmeler daha fazla oluyor. Güneşli havalarda dışarı çıkan hamilelerin, yüzlerine ve güneş alacak cilt bölgelerine en az 50 faktörlü güneş kremi sürmeleri, cilt lekelenmeleri oluşmasını engellemek adına yardımcı olacaktır. Tüm gebelere bolca su tüketmelerini, açık renkli ferah kıyafetler tercih etmelerini, mevsim meyveleriyle yapılan güzel buzlu içecekler tüketmelerini öneriyor, keyifli bir yaz mevsimi geçirmelerini diliyorum.”

PROF. DR. EBRU DİKENSOY KİMDİR?

Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayan Prof. Dr. Ebru Dikensoy, tıpta uzmanlığını Gaziantep Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünde yapmıştır. Türk Tabipler Birliği, Türk Perinatoloji Derneği, Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği ve Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği’ne üyelikleri bulunan Prof. Dr. Dikensoy’un, 33 adet uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makalesi, iki sözlü bildirisi, 10 poster bildirisi, 24 adet ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makalesi bulunmaktadır.

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