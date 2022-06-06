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Sıcak havalar psikolojinizi bozabilir!

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Aşırı sıcakların neden olduğu fiziksel etkilerin yarattığı kaygı ve stres, psikolojik sorunları tetikleyebilir.
Sıcak havalar psikolojinizi bozabilir!

Aşırı sıcakların neden olduğu fiziksel etkilerin yarattığı kaygı ve stres, psikolojik sorunları tetikleyebilir.

Yazın gelmesiyle birlikte artan hava sıcaklıkları nemle de birleştiğinde halsizlik, kalp çarpıntısı, ateş basması, yüksek tansiyon gibi istenmeyen sorunlara neden olabilir. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzman Psikoloğu Tuğçe Denizgil Evre, sıcak havaların neden olduğu bu etkilerin insan psikolojisini de yakından etkilediğini söylüyor.

Artan sıcaklıklar ruhsal hastalıkları tetikliyor

Hava sıcaklığındaki artışların en çok anksiyete bozukluklarına neden olduğunu söyleyen Tuğçe Denizgil Evre, nem oranındaki artışların da panik bozukluğu olanlar için huzursuzluk hissi yarattığını, bu kişilerin atak geçirme sıklığının da artabildiğini belirtti. “Yaz ayları, çoğu kişi için rahatlama, deniz ya da tatil demek olsa da öfke denetleme sorunlarının da artış gösterdiği bir dönemdir” diyen Tuğçe Denizgil Evre, yapılan araştırmaların, birçok toplumsal olayın yaz dönemine ya da sıcak havalara denk geldiğini, suç işleme oranlarında ise yine bu dönemde artış yaşandığını gösterdiğini vurguladı. Birçok kişinin tatile çıktığı zaman alkol ya da madde kullanımını artırabileceğini kaydeden Tuğçe Denizgil Evre, tatil döneminin, bağımlı kişiler ya da tedavi süreci devam eden hastalar için alkol ya da maddeye kolay ulaşmak açısından oldukça riskli olabileceğini de söyledi.

Sıcaklıklardaki artış uyku bozukluklarına neden olabilir

Sıcak havaların neden olduğu problemlerin başında da uyku problemlerinin geldiğini söyleyen Tuğçe Denizgil Evre, yetersiz uykunun, bitkin ve yorgun hissetme ile tahammülsüzlüğü de beraberinde getirdiğini söyledi. “Yaz aylarında yaşanan önemli psikiyatrik yakınmalardan biri de uykusuzluktur” diyen Tuğçe Denizgil Evre şöyle devam etti; “Uykusuzluk, bipolar hastalığının, aşırı neşeli, hareketli seyreden manik dönemini tetikleyebilir.  Ayrıca uykusuzluk gün içerisinde huzursuzluk, sinirlilik, tahammül edememe ve gerginliğe de yol açabiliyor. Bu da gerek duygusal, gerek sosyal, gerekse profesyonel ilişkilerde yıpranma ya da bozulmaya neden olabilir.”

Sıcaklıkların etkilerinden korunmak için öneriler

Tuğçe Denizgil Evre, yaz mevsiminde sıvı tüketiminin yeterince olmadığı zamanlarda aşırı terleme nedeniyle vücut elektrolit dengesinin bozulabileceğini, halsizlik, yorgunluk, iştah kaybı, isteksizlik hissi yanında çabuk öfkelenme gibi davranışların artabileceğini söyledi. Tuğçe Denizgil Evre, “Yaşanabilecek olumsuz etkileri en aza indirgemek amacıyla yaz aylarında sıvı tüketimine daha çok dikkat edilmesi gerekiyor. Sıcak havalarda tercih edilecek rahat kıyafetler, vücudu daha konforlu hissettirip, stresi azaltabilir. Hissedilen sıcağın etkilerini azaltmak ve uyum sağlamak öncelikli hedefimiz olmalıdır. Sürekli negatif otomatik düşüncelere odaklanmak, yaşanılan stresi artırdığından, kişiler için temel amaç stresi kontrol etmek olmalıdır. Ayrıca akşam saatlerinde keyif alınabilecek zamanlar yaratılmalı, gün içinde sıcaklardan dolayı yapılamayan aktiviteleri gerçekleştirerek rahatlamalısınız” önerilerinde bulundu.

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