  • BIST 1.461,690
  • Altın 484,21
  • Dolar 8,4250
  • Euro 9,8700
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Sıcak Havalar Uyku-Uyanıklık Ritminizi Bozmasın!

» »
Sıcak Havalar Uyku-Uyanıklık Ritminizi Bozmasın!
Sıcak Havalar Uyku-Uyanıklık Ritminizi Bozmasın!

1 saatlik öğle uykusu gündüz uykululuğuna iyi geliyor

 Sıcak havaların uyku sorunlarına yol açabildiğini belirten uzmanlar, gece sıcaklar nedeniyle uyku-uyanıklık ritminde sapmalara izin verilmemesi gerektiğini vurguluyor. Çok geç yatmanın ertesi gün performans düşüklüğü ve uykululuk haline neden olduğunu belirten uzmanlar, mümkün olduğu kadar aynı saatlerde yatılmasını öneriyor. Uzmanlar, gündüz uykululuğu yaşanması halinde 1 saatlik öğle uykusu yapılmasını tavsiye ediyor.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin, sıcak  havalarda ortaya çıkan uyku sorunlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gece gündüz ritim kaymaları yaşanabiliyor

Sıcak havalarda uykuya dalma ve sürdürme bozukluklarının sık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Barış Metin, “Gece sıcaklık ve terleme nedeniyle uyanma birçok kişiyi rahatsız eder. Hava sıcaklığına bağlı olarak birçok kişi uykuya daha rahat dalabilmek için gece geç saatlere kadar bekler. Bu durum da gece gündüz ritminin kaymasına neden olur. Gece geç yatılması sonucu gündüz uyanma sorunları, gün içinde yorgunluk ve uykululuk hali ortaya çıkabilir.” uyarısında bulunuyor.

Uyku-uyanıklık ritmi bozulmamalıdır

Sıcak havalarda ortaya çıkan uyku sorunlarıyla baş etmek için bazı önlemler alınabileceğini kaydeden Prof. Dr. Barış Metin, “Gece sıcaklar nedeniyle uyku-uyanıklık ritminde sapmalara izin vermemek önemlidir. Çok geç yatmak ertesi gün performans düşüklüğü ve uykululuk haline neden olur. Mümkün olduğu kadar aynı saatlerde yatmak gerekir.” dedi.

1 saat öğle uykusu uyunabilir

Gündüz uykululuğunu önlemek için öğle bir saat uyunabileceğini belirten Prof. Dr. Barış Metin, “Eğer gece uykusu sıcaklar nedeniyle kısıtlanıyor ve bu durum gündüz uykululuğa neden oluyorsa saat 12.00 gibi ‘siesta’ denilen 1 saatlik öğle uykusu uyunabilir ve kestirme yapılabilir. Tabii iş ve aile hayatınız buna izin veriyorsa.” diye konuştu.

 Gece klima kullanımına dikkat!

Sıcak havalarda klima kullanımının arttığını kaydeden Prof. Dr. Barış Metin, klimanın kontrollü şekilde kullanımının önemine işaret ederek “Birçok kişi gece klima ile uyuyarak sıcak havalara çözüm bulmaya çalışır. Klimalar dikkatli çalıştırılmazsa gece oda havasını çok düşürebilir. Klimaların odaya verdiği kuru ve soğuk hava da solunum yolu enfeksiyonlarını kolaylaştırabilir. Eğer klima ile uyunacaksa oda sıcaklığının dışarıya göre aşırı düşük bir sıcaklığa ayarlanmamasını öneririm. Dış sıcaklıktan 6-7 derece düşük bir sıcaklıkta uyumak idealdir. Ayrıca klimanın hava akımının doğrudan bedene vurmaması da önemlidir. Doğrudan bedene soğuk hava akımı vurması çeşitli kas ve eklem ağrılarına neden olur.” diye konuştu.

Uyku apnesi, uyku testiyle tespit ediliyor

Obez bireylerde uykuda “apne” denilen nefes durmalarının sık görüldüğüne de dikkat çeken Prof. Dr. Barış Metin, “Uyku apnesinin temel belirtisi, gündüz aşırı uykululuk ve yorgunluk, gece tuvalete kalkma ve gece nefes darlığı ile uyanmadır. Bu bulguların biri veya daha fazlası varsa gece uyku testi yaptırmanız ve uyku apneniz olup olmadığını öğrenmeniz gerekir. Birçok obez birey zayıflayarak uyku apnesinden kurtulmaya çalışır. Teorik olarak zayıflayınca uyku apnesi azalır ancak uyku apnesi olan bireylerin apnelerini tedavi ettirmeden zayıflamaları genelde mümkün olmaz. Bunun nedeni uyku apnesinin yarattığı metabolizma bozukluğudur. Sonuç olarak obezseniz ve uyku apneniz varsa diyete başlamadan önce uyku apnenizi tedavi ettirmenizi öneririm.” diye konuştu. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araştırma: Kediler 'bedava' yemeği tercih eden tek tür13 Ağustos 2021 Cuma 20:59
  • Oyuna Dalan Çocuklar Hava Ne Kadar Sıcak Fark Etmiyorlar13 Ağustos 2021 Cuma 19:30
  • Diş İpi Nasıl Kullanılır?13 Ağustos 2021 Cuma 19:01
  • Britney Spears'ın babası, kızının vasiliğinden çekilmeyi kabul etti13 Ağustos 2021 Cuma 14:26
  • İnsülin Direncini Kıran 10 Önemli Öneri12 Ağustos 2021 Perşembe 23:00
  • Çocuklar Boy Uzaması İçin Neler Tüketmeli?12 Ağustos 2021 Perşembe 22:30
  • 5 Saat Uyuyanlar Depresif, 10 Saat Uyuyanlar Mutlu Oluyor12 Ağustos 2021 Perşembe 22:00
  • Bu Belirtiler Varsa Aslında Uyumuyorsunuz12 Ağustos 2021 Perşembe 21:30
  • Aşırı Yüksek Sıcaklıklar, Stres ve Kaygıya Yol Açıyor12 Ağustos 2021 Perşembe 21:00
  • Deniz ve Havuz Sonrası Cilt Bakımı Nasıl Yapılır?12 Ağustos 2021 Perşembe 20:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti