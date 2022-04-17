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Sıcak havalara dikkat: Telefon bataryasına zarar verebilir

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Sıcak yaz havaları yaklaşırken telefon bataryaları için de tehlike yaklaşıyor. Fazla ısınan bataryalar telefona zarar verebilir. Peki bu durumdan telefon nasıl korunur?
Sıcak havalara dikkat: Telefon bataryasına zarar verebilir

Pek çok akıllı telefon sıcak havalarda fazla ısınma ve ardından da bozulma ile karşı karşıya kalıyor. Peki bu hasar nasıl giderilir?

Telefonların herhangi bir zarar görmemesi için uzmanlar, telefonları ve diğer cihazları doğrudan güneş ışığı altında bırakmaktan kaçınmak gerektiğini söylüyor.

EKRANIN PARLAKLIĞINI DÜŞÜRÜN

Bir başka öneri de ekranın parlaklık ayarlarıyla ilgili. Pilin çalışmasını azaltmak için ekranın parlaklığını azaltmak da önemli bir yarar sağlar. Bu, telefonu serin tutmaya ve aşırı ısınmaya karşı korumaya yardımcı olacaktır.

UYGULAMALARI KAPATIN

Ayrıca sürekli arka planda çalışan ve pili bitiren uygulamaları da kapatmak fark yaratacaktır. Batarya gücüne aç olanlar, Twitter ve Instagram gibi sürekli yenilenen uygulamaların yanı sıra web tarayıcıları ve mobil oyunları da içeriyor. Bu da pil üzerindeki yükü azaltacaktır.

KILIFINDAN ÇIKARIN

Telefonun serin kalmasına yardımcı olacak bir diğer çözüm de kılıfından çıkarmak. Dışarıda hava sıcakken telefonun soğumasına yardımcı olmak için kılıfından çıkarmak önemli.

FAN KULLANIN

Ayrıca telefonda çok fazla oyun oynayanlar için uzmanlardan fan önerisi de geliyor. Oyun oynama gibi pili zorlayan aktiviteler bataryanın çok daha hızlı ısınmasına neden olur. Bu yüzden özel fanlar, oyun oynarken onları serin tutmak için telefonların arkasına takılır, ancak sıcak bir günde telefonu hızlı bir şekilde soğutmak için de kullanılabilirler.

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