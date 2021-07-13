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Sıcak Havalarda Daha Kolay Uyumanın İpuçları

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Sıcaktan uyuyamamak belki de yaz aylarının en büyük sorunlarından biri. Siz de sıcaktan uyuyamayanlardansanız belki bu tavsiyeler işinize yarayabilir...
Sıcak Havalarda Daha Kolay Uyumanın İpuçları

Sıcaktan uyuyamamak belki de yaz aylarının en büyük sorunlarından biri. Siz de sıcaktan uyuyamayanlardansanız belki bu tavsiyeler işinize yarayabilir...

Nemli yaz günlerinde uyumak her zamankinden daha da zor bir hal alabiliyor. Hepimizin kendine göre yöntemleri olsa da sıcak havalarda uyumadan önce yapmanız ve yapmamanız gereken birtakım şeyler var. İşte daha rahat bir uykuya giden yolda uygulanması gereken yöntemler:

Perdelerinizi çekin

Güneş ışığını yatak odanızdan uzak tutmak, son derece sıcak günlerde bile uyuduğunuz alanın serin kalmasına yardımcı olacak. Sabahları perdeleri veya store perdeleri çekin ve yatana kadar açmayın. Birçok insan, dışarıdan gelen ışığı engellemek için tasarlanmış karartma perdelerinin özellikle yaz aylarında yatak odalarını serin tutmada ve sıcaklıklar düştüğünde soğuğa karşı yalıtım sağlamada etkili olduğunu düşünüyor.

Uyumaya yakın egzersiz yapmayın

Gün içinde yapılan orta tempoda bir egzersiz, enerji harcadığınız ve akşamları daha yorgun hissetmenize yardımcı olduğu için uyumak için çok faydalı olabilir. Ancak yatma saatine yakın egzersiz yapmak vücut ısınızın yükselmesine neden olabilir. Bu durum ise istediğiniz saatte uykuya dalmanızı zorlaştırabilir.

Sıcak bir duş alın

Sıcak bir gecede sıcak su dolu bir küvette durmak kulağa eğlenceli gelmese de, bu aslında yatmadan önce serinlemenize yardımcı olabilir. Sıcak banyolar, yatmadan önce, ama hemen önce olmamakla birlikte, oldukça faydalı olabilir. Banyodan çıktıktan sonra vücudunuz daha serin bir ortama uyum sağladığı için vücut ısınız düşer. Ek bir avantaj olarak, banyolar daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olur.

Doğru şilte ve yastığa yatırım yapın

Kalın köpüklerden yapılan şilteler vücut ısısını emmeye ve hapsetme eğiliminde olurlar. Bu da aşırı sıcaklamanıza neden olur. Diğer şilteler, havalandırmalı lateks ve iç kısımdaki havayı dolaştıran açık bobin sistemleri gibi bileşenler sayesinde diğerleri ile karşılaştırıldığında daha serin bir uyku çekmenize yardımcı olabilirler. Soğutma yastıkları da aynı etkiye sahip olabilirler. Bazı yastıklar ısı tutucu olabilir ancak lateks, havalandırmalı köpüklü ve yün gibi diğer yastık türleri ortalamanın üzerinde sıcaklık kontrolü sağlarlar.

Doğallığı elden bırakmayın

Pamuk veya keten gibi doğal liflerden yapılan çarşaf ve yastık kılıfları, polyester ve diğer sentetik kumaşlardan yapılanlardan daha iyi "nefes alabilirlik" sunuyorlar. Bazı insanlar, bambudan elde edilen suni ipek gibi bitki bazlı kumaşlardan yapılan yatak takımlarının da yeterli soğutma sağladığını düşünüyor.

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