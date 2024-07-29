  • BIST 10825.77
  • Altın 2538.114
  • Dolar 33.0141
  • Euro 35.8724
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAİsrail'in olası saldırısına karşı Beyrut Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı

Sıcak havalarda şok diyetlerden uzak durun!

» »
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu,  kısa sürede kas ve su kaybına neden olarak metabolizmayı olumsuz etkileyen şok diyetlerden uzak durulması gerektiğini söyledi.
Sıcak havalarda şok diyetlerden uzak durun!

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların etkisi altında geçen yaz aylarında beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmemiz büyük önem taşıyor. Metabolizmamız, sıcak havalara uyum sağlarken, bu dönemde vücudumuz çok daha daha fazla su ve mineral kaybediyor. Bu durum, tüm bireyler üzerinde etkili olsada özellikle; çocuklar, yaşlılar, hamileler, kalp ve şeker hastaları gibi hassas grupları daha fazla etkiliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu, halsizlik başta olmak üzere pek çok sağlık sorununa yol açabilen bu durumdan korunmak için dengeli beslenmenin önemine vurgu yaptı. Yaz aylarında sağlığımızı korumak için dengeli beslenmenin ve yeterli sıvı tüketmenin önemine değinen Banu Özbingül Arslansoyu, özellikle gıda zehirlenmeleri, şok diyetler ve alkol tüketimi gibi risklere dikkat çekti. Banu Özbingül Arslansoyu; mevsiminde sebze ve meyve tüketmenin, geç saatlerde yemek yemekten kaçınmanın ve D vitamini için güneş ışığından yararlanmanın önemini vurguladı.

Şok diyetlerden kaçının; dengeli, yeterli beslenmeye odaklanın!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu, özellikle popüler hale gelen şok diyetler ile ilgili uyarılarda bulunarak bu tarz diyetlerin yılın hiçbir döneminde uygulanmaması gerektiğine vurgu yaptı. Şok diyetlerin, kısa sürede kas ve su kaybına neden olarak metabolizmayı olumsuz etkilediğini vurgulayan Özbingül Arslansoyu, özellikle aşırı sıcakların etkili olduğu bu dönemde yeterli ve dengeli beslenmenin çok önemli olduğunu belirtti.

“Sıcak havalarda iştahınız azalsa bile, kahvaltı yapmayı ve öğün atlamamaya dikkat edin. Ana öğünlerde et, süt, tahıl ve sebze gruplarına yer verin; ara öğünlerde ise meyve, komposto, süt, ayran veya kuruyemiş gibi sağlıklı seçenekleri tercih edin” ifadelerini kullanan Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, “Akşam saatlerinde metabolizmamız yavaşladığı için geç saatlerde yemek yemek sindirim, kilo ve uyku problemlerine yol açabilir. Sağlıklı bir yeme planı oluşturmak veya yediklerinizi not almak, geç saatlerde atıştırmanızı engelleyebilir” dedi.

Gazlı içeceklerden uzak durun!

Sıcak havalarda terlemeyle artan sıvı ve mineral kaybını önlemek için bol sıvı tüketilmesinin şart olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu, yetersiz sıvı tüketiminin konsantrasyonun azalmasına ve baş ağrılarına neden olabileceğini vurguladı. “İdrar renginiz koyulaşıyorsa, su tüketiminiz yetersiz demektir. Gazlı içecekler yerine su, taze sıkılmış meyve suyu, maden suyu, süt veya soğuk ayran tercih edin. Doğal maden suyu, vücudumuz için gerekli birçok minerali barındırır ve yazın terlemeyle kaybettiğimiz su ve minerali yerine koymak için iyi bir tercihtir” ifadelerini kullanan Diyetisyen Banu Arslansoyu, böbrek hastaları ve yüksek tansiyonu olan kişilerin maden suyu tüketimini sınırlandırması gerektiğini belirtti.

Yaz aylarında hangi sebze ve meyveler tüketilmeli?

Mevsiminde tüketilen sebze ve meyvelerin vitamin ve mineral bakımından zengin olduğunu söyleyen Diyetisyen Banu Arslansoyu, yaz aylarında taze sebze ve meyve çeşitliliğinin oldukça fazla olduğunu belirtti. Özbingül Arslansoyu yaz aylarında tüketilebilecek mevsim meyve ve sebzelerini ise şöyle sıraladı: “Haziran ayında, enginar, bezelye, bakla, semizotu, salatalık, taze patates, taze fasulye, yeşil biber, patlıcan, dolmalık biber, domates, kabak gibi sebzeler ve yeşil erik, çilek, kiraz, kayısı, şeftali, dut, vişne gibi meyveler bulunur. Temmuz ayında ise kabak, semizotu, salatalık, patates, taze fasulye, yeşil biber, patlıcan, dolmalık biber, domates, börülce gibi sebzeler ve kiraz, vişne, şeftali, karpuz, kavun, sarı erik, ahududu gibi meyveler öne çıkar. Ağustos ayında da bolca kabak, semizotu, salatalık, taze fasulye, yeşil biber, patlıcan, dolmalık biber, domates, börülce, bamya, kırmızı biber, mısır gibi sebzeler ve vişne, şeftali, karpuz, kavun, üzüm, mürdüm eriği, dut, böğürtlen, incir gibi meyveler bulunur.”

Açık büfe yemekleri, kilo kontrolünü zorlaştırıyor!

Yazın en sık karşılaşılan sağlık problemlerinden birinin gıda zehirlenmesi olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu, “Bu durumu önlemek için, açıkta satılan yiyecek ve içeceklerden kaçınmalı; et, balık, tavuk, süt, yumurta gibi riskli besinleri buzdolabında saklamalı ve hijyen kurallarına dikkat etmelisiniz. Meyve ve sebzeleri ise iyice yıkayarak tüketmelisiniz” dedi.

Tatillerde açık büfe yemeklerinin kilo kontrolünü zorlaştırabildiğini de hatırlatan Özbingül Arslansoyu, “Bu nedenle kızartmalar yerine ızgaraları, ağır soslu yemekler yerine sade seçenekleri tercih edin ve alkol tüketimini sınırlandırın” önerilerinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güneş keyfi cilt kanseri riskini artırıyor15 Temmuz 2024 Pazartesi 21:53
  • KTTB, deniz ve havuz analizlerinin şeffaf şekilde açıklanmasını istedi11 Temmuz 2024 Perşembe 14:27
  • Ölürken beynimizde ne oluyor?04 Temmuz 2024 Perşembe 22:33
  • Çocuklukta sağlıklı beslenme demansı önlüyor02 Temmuz 2024 Salı 20:36
  • ‘Rezil olacağım’ düşüncesi sosyal anksiyeteyi tetikliyor!29 Haziran 2024 Cumartesi 19:14
  • Sahte içki nasıl öldürüyor?27 Haziran 2024 Perşembe 22:36
  • Bakanlık 5 kuralı sıraladı: Yaz aylarında besin güvenliği nasıl sağlanır?27 Haziran 2024 Perşembe 20:31
  • Özellikle kalp ve diyabet hastaları risk altında!27 Haziran 2024 Perşembe 11:38
  • Bilim insanları, bazı kişilerin neden COVID olmadığını buldu21 Haziran 2024 Cuma 19:24
  • Domates ve sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü saptandı21 Haziran 2024 Cuma 13:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti