Özellikle yalnızlık hissi yaşayanlar veya yakın zamanda arkadaş grubundan dışlananların daha fazla banyo yaptığı ve daha sıcak suyu tercih ettiğinin tespit edildiğini kaydeden Psikiyatrist Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Emre Tan, “Araştırmalar, kendilerini yalnız hissedenlerin, daha sık duş aldığı ve daha uzun duşta kaldığını tespit ediyor. Ayrıca daha sıcak su tercih ettikleri de saptanıyor.

Psikiyatrist Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Emre Tan, sıcak suyla banyo yapmanın fiziksel rahatlamaya ek olarak duygusal olarak da daha iyi hissettirdiğini söyledi.