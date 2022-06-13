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Sıcak ve nem astım ataklarını arttırıyor!

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Yurt genelinde artış gösteren nemin ve sıcak havaların astımı olan hastalar açısından hayat kalitesini etkilediğini ve astım ataklarının artış göstermesine sebebiyet vermektedir.
Sıcak ve nem astım ataklarını arttırıyor!

 Astımı olan hastaların polen filtreli klimanın olduğu ortamlarda bulunmaları daha uygun olacaktır. Nemli ve sıcak havaların olduğu zamanlarda astımı olan hastalar dış mekân aktivitelerinden mümkün olduğunca kaçınmalıdır. Dışarıda koşu gibi sporlar yapmamaları uygundur ve hava sıcaklığının en yüksek olduğu saat aralıklarında klimadan faydalanmalarında fayda vardır.

 

Bunun yanı sıra son senelerde gündem olan küresel ısınma, polen taneciklerinin normal vaktinden daha önce ve daha uzun zaman aralığında atmosferde yer almasına neden olur, alerjen içeren yapıları sebebiyle astım hastalarını olumsuz seyirde etkiler.

 

Nem, ısı ve duman üçlüsü astımı tetikliyor!

 

Nemin hissedilmesi havanın ağırlaşmasına neden olur. Bu durum ise küf, polen, ev içi akarların çoğalmasına ve akciğere hapsolan maddelerin fazlalaşmasını beraberinde getirir. Öte yandan astım hastaları sıcak havalarda ısının artmasından kaynaklı olarak nefes almakta zorluk çeker ve bu durum solunum yolunda oluşacak astım semptomlarını tetikleyebilir. Duman, solunum yoluna ulaşan ve astım hastalığı üzerinde büyük etki gösteren ince partikül maddeler barındırmaktadır. Yaz aylarında yapılan kamp gibi açık hava etkinliklerinde yakılan kamp ateşleri, astım hastalarının dumana maruz kalma durumlarını yükseltir. Tüm bunlara ek olarak ozon faktörü, güneş ışığından kaynaklanan bir etmendir. Birtakım araştırmalar ozon seviyelerinin en uç noktaya ulaştıktan sonraki zamanlarda akciğeri körelttiğini ve astımı olan insanların dışında astımı olmayan insanlar üzerinde bile astım ataklarını alevlendiren etkisinin bulunduğunu ortaya koymuştur. 

 

Yaz aylarında astımı kontrol etmek!

Astım ataklarının azaltılması adına astım ilaçlarının günlük ve düzenli olarak kullanılması gerekir. Akut astım semptomlarının giderilmesi adına reçetenin bir uzman tarafından yazılıp, tedavi öyküsünün kontrollü bir şekilde izlenmesini önemlidir. Yaz mevsiminde astım semptomlarınız bulunuyorsa, genel anlamda kontrol eylemlerinize katkı sağlayacak ilaç müdahalesi ya da gündelik rutinler, mevsimsel korunma pratiklerini oluşturmak açısından yardımcı olacaktır. Astım hastalığına dair korunma pratiğini içeren bir seyir oluşturulması, tetikleyici noktaların önlenmesi ve reçete edilen astım ilaçlarının düzenli alındığından emin olunması oldukça kritik noktalardır.

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