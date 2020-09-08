Sıcak ve nemli hava etkili olacak...

Meteoroloji Dairesi’nin tahmini hava raporuna göre, 9 - 14 Eylül tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklendiği kaydedildi.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava yarın açık, perşembe, cuma günleri açık ve az bulutlu, cumartesi, pazar ve pazartesi günü de açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu geçecek.

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığı en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 – 40 derece sahillerde ise 32 – 35 derece dolaylarında seyretmesi beklendiği belirtildi.

Rüzgarın da genellikle Güney ve Batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi beklendiği kaydedildi.