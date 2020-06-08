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Sıcak ve Nemli Hava geliyor

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Sıcak ve Nemli Hava geliyor
Sıcak ve Nemli Hava geliyor

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, hava Cuma gününe kadar açık az bulutlu, Cumartesi ve Pazar az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Pazartesi ise az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 33 – 36, sahillerde 29 – 32 derece dolaylarında seyredecek. 

Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

 

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