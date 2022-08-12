Sıcak ve nemli hava sürecek; sıcaklık 35-38 derece

Meteoroloji Dairesi yarından itibaren 7 günlük süre boyunca sıcak ve nemli havanın etkisini sürdüreceğini; en yüksek sıcaklığın 35-38 derece dolaylarında olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi yarından itibaren 7 günlük süre boyunca sıcak ve nemli havanın etkisini sürdüreceğini; en yüksek sıcaklığın 35-38 derece dolaylarında olacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada 13 - 19 Ağustos tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesi etkisi altında kalacağı belirtildi.

Havanın genellikle açık ve az bulutlu olması beklenirken, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35 – 38, sahillerde 30 – 33 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.