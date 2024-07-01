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Sıcaklar etkili oluyor

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Meteoroloji Dairesi’nin 29 Haziran-5 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Sıcaklar etkili oluyor

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Haziran-5 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bugünden perşembeye kadar hava açık, cuma günü ise az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 37-40 derece, sahillerde ise 33-36 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvete, yağış anında yer yer kuvvette esecek.

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