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Sıcaklar nedeniyle bu hafta ilgili saatlerde dışarıda çalışmak yasaklandı

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Sıcaklar nedeniyle 31 Ağustos-5 Eylül arası çalışma yasağı uygulanacak
Sıcaklar nedeniyle bu hafta ilgili saatlerde dışarıda çalışmak yasaklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Aşırı Sıcaklarda Dışarıda  Çalışma Yasağı uygulanacağını duyurdu:

 

45 derecenin üstünde seyreden aşırı  sıcaklar  nedeniyle, 31 Ağustos- 5 Eylül tarihleri arasında , Bakanlık tarafından 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma  yasağı uygulanacak.

 

 Ülkemizde mevsim  normallerinin üstünde görülen  hava sıcaklığı nedeniyle , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,  Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği ile    görüş alışverişinde bulunarak, 31 Ağustos- 5 Eylül 2020 tarihlerini kapsayan günlerde;   11.00-16.00 saatleri arasında  dışarıda çalışma yasağı getirilmesini kararlaştırmıştır.

 

Karara göre;  31 Ağustos  Pazartesi gününden itibaren 5 Eylül  Cumartesi  gününe kadar; dışarda çalışma saatleri :  Sabah 07.00-11.00 ile  öğleden sonra 16.00- 20.00 arası ya da  17.00- 21.00 arası olarak belirlenmiştir.

 

Çalışanlarımız  ve vatandaşlarımız ,  yasağa aykırı bir durum halinde Bakanlığımıza bağlı Alo 102 İhbar Hattı’na  ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya hesaplarına  ihbarda bulunabilecektir.

 

Gelen ihbarlar Bakanlığımız tarafından değerlendirilerek , yasağa uymayan işverenlere ilgili  yasal  mevzuat kapsamında yaptırım uygulanacaktır.

 

Tüm kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.

 

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