Sıcaklara karşı su deposu besinler

Gün içinde vücutta olağan bir sıvı değişim döngüsü vardır. Solunum, terleme, idrar ve dışkı yoluyla sürekli sıvı kaybeder, diğer bir yandan da sürekli besinler, su ve sıvı alımıyla yerine koyarız. Sıvı ihtiyacımız yaş, cinsiyet, beden hacmimiz, aktivite düzeyimiz, bulunduğumuz ortamın ya da havanın ısı ve nem oranına göre değişkenlik gösterir. İşte “Özellikle bu nemli ve sıcak günlerde susamadan su içmenin yanı sıra vücudun su ihtiyacını karşılamak için bazı besinler ön planda olmalı” diyen Uzman Diyetisyen Ayşe Gül Güven'in önerileri:

ÇORBA VE SMOOTHİE İÇİN

– Büyük ana öğünler yerine vejetaryen ağırlıklı ve az ama sık aralıklarla beslenmekte sıcak havalarda vücudun kendini rahat hissetmesini sağlar. Yaz aylarında sıvı oranı yüzde 95‘lere kadar çıkan sebze ve meyve seçenekleri ilk tercihlerimiz arasında olmalı.

– Tahıl ve kurubaklagilli ayran aşı ya da sıcak da olsa lif, vitamin ve mineral zengini sebze çorbaları gerek hafif bir ana öğün ya da ana yemeğin eşlikçisi olarak düşünülebilir. Terle en çok kaybedilen minerallerden olan sodyum, kalsiyum ve sıvı desteği sağlar.

– Soğuk smoothieler hızlı bir gün yaşıyor ve oturup öğün yapacak fırsatınız ya da iştahınız yoksa en aranan seçeneklerdendir. Sıvı azlığı ve terle kaybedilen elektrolitlerin eksikliğine bağlı yaşanan kas ağrıları ve krampların önüne geçer.

EKMEK YERİNE TAHIL TÜKETİN

– Kinoa, siyez bulguru, yulaf, karabuğday pişerken bünyelerine su çektikleri için sıcak günlerde besinler yoluyla aldığınız sıvı miktarını artırırlar. Çözünebilir lifli içerikleri ile kan yağlarının kontrol altında kalmasını sağlarken bağırsaklardaki hareketliliği de artırarak kabızlık sorunlarına da iyi gelir.

VİTAMİN EKSİKLİKLİĞİNE DİKKAT

– C ve D vitamini eksikliği vücuttaki sıvı kaybını artırır. Güneşin sıcak ve ultraviyole hasarını yazın cilt, saç ve tırnaklarımızdaki değişikliklerden hissederiz. Bu hasara karşı kalkan oluşturabilmek için C vitamininden zengin beslenmek ihtiyaç halini alır. Tatlı biberler, üzüm, çilek, böğürtlen gibi küçük taneli meyveler, maydanoz, kivi, ananas, kavun, ıspanak, domates, üzüm, kayısı, erik C vitaminince zengindir. D vitamini ve doğal kolajen desteği için de yaz aylarında hafif et seçeneklerinden olan balığı sofralarınızdan eksik etmeyin.

BOL BOL SALATA YİYİN

– Marul, semizotu, salatalık gibi besinler yüzde 96-98 oranın da su içerir. Suyu yiyiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Salatalık kabuklu tüketildiğin de silika denen silisyum dioksit içerir. Bu mineral eklem, saç, tırnak, cilt için faydalıdır. Yaz aylarında sıklıkla tercih edilebilen maden suyu da silisyum dioksit içerir ve mukozal bütünlüğü destekler.

KARPUZ OLMADAN OLMAZ

– Yazın vazgeçilmezlerinden olan karpuz da kan damarlarını genişletmeye yardımcı olan sitrülin amino asidi bulunur. Su içeriğinin yüksek olması da kanı sulandırarak vücudun soğumasına destek olur. Ancak ölçülü tüketmekte yarar var.

YOĞURDU UNUTMAYIN

– Yoğurdun içeriğinde yüzde 85-88 su bulunur. Sıcaklarda vücudunuzun terleme ile kaybettiği sıvıyı yerine koymaya destek olurken içerdiği potasyum ve sodyum mineralleri ile vücudun elektrolit dengesini sağlar.