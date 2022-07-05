Sıcaklarda tansiyonu dengeleme yolları

Havadaki yüksek sıcaklık ve nem bazı sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Bunlar arasında yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı da yer alır. Sıcaklarda ısısını dengelemeye çalışan vücut, kalbi iki kat fazla çalıştırarak cilde olan kan akışını artırır.

Ayşe Gül Güven

Terle kaybedilen sıvı yeterli su, sıvı alımı da olmadığında vücudun soğutma kapasitesini azaltmaya başlar ve kalbe baskı yapabilir. Dolayısıyla tansiyon hastalarının yaz aylarında dikkatli olması ve bir dizi tedbir alması gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Ayşe Gül Güven, önerilerini şöyle sıraladı…

1- Doktora gidin

Tansiyon hastalarının kan basınçlarını düşürmek için kullanılan ilaçların bazıları su ve tuz kaybına neden olur. Bu nedenle yaz aylarında, sıcak havalarda ilaçların doktor tarafından yeniden düzenlenmesi gerekir.

2- Sağlıklı beslenmeye özen gösterin

Damarların esnekliği yüksek kan basıncında büyük önem taşır. Görünür yağı çok olan etler, tavuk, hindi derisi, peynir, yoğurt kaymağı, krema, tereyağ, dondurma, hindistan cevizi yağı, palm yağı doymuş yağ içeren besinlerdir ve damar sağlığı için zararlıdır. Zeytinyağı, tuz oranı az zeytin, yağlı balıklar (somon, sardalya, uskumru, hamsi vb) , taze kuruyemişler (badem, yerfıstığı, antepfıstığı, kaju vb), avokado gibi sağlıklı yağlar da ölçülü tüketilmelidir. Özellikle sebze ve meyve, kurubaklagiller, tam tahıllı besinler, görünür derecede tam tahıllı ekmekler, arpa, yulaf, karabuğday, kepekli pirinç tüketimi de yüksek tansiyonu dengelemede etkilidir. Fazla alkol kan basıncını birkaç rakam birden yükseltir. Kafein alımının ise kan basıncında oynadığı rol tartışmalıdır. Örneğin kahveyi nadiren tüketen kişilerde kan basıncını 10 mmHg'a kadar yükseltebilirken düzenli olarak kahve içen kişilerde kan basıncı üzerine hiç etkisi olmayabilir. Bunu izlemek için kahve tüketiminden yarım saat sonra tansiyon ölçülerek değişim gözlemlenebilir.

TUZ kaynaklarını kısıtlayın

Birçoğumuz günde 9 ila 12 gram tuz tüketiriz. Amerikan Kalp Derneği'nin tavsiyesi ise 3 veya 4 gramdır. Diyetinizdeki sodyumda küçük bir azalma bile yüksek tansiyonunuzda 5 ila 6 mmHg azalma sağlayabilir. Diyetinizden sodyumu azaltmak için hazır, işlenmiş, paketli gıdalardan olabildiğince uzak durun. Gıdaların etiket bilgilerini okuyun. Yemeklere ekstra tuz eklemeyin. Yemekleri tatlandırmak için tuz yerine baharatları ve aroması kuvvetli otları tercih edin.

Fazla kilolarınızdan kurtulun

Kilonuz arttıkça kalp de genişleyen vücudun her noktasına kan gönderebilmek için ekstra çalışır. Dengeli ve yeterli beslenerek yapılan kilo kaybı kan basıncını kontrol etmek için en etkili yaşam tarzı değişikliklerindendir. Genel olarak kaybettiğiniz her kilo ile kan basıncınız yaklaşık 1 mmHg azalır. Göbek çevrenizin erkeklerde 102 cm, kadınlarda 89 cm'in üstünde de olması da yüksek tansiyon riskini artırır. Öte yandan gün içinde sıcak saatlerde olabildiğince dışarı çıkmamak, çıkılacaksa şapka takmak, akşamları düzenli yürüyüş yapmak da tansiyonu dengelemeye yardımcı olur.