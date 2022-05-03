  • BIST 2.430,55
  • Altın 887.925
  • Dolar 14.8733
  • Euro 15.6225
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAGizemli hepatitle ilgili ilk ciddi uyarı geldi

Sıcaklığın 46 dereceye çıktığı Hindistan’da eğitim, tarım ve enerji kaynakları zorda

» »
Hindistan’da 46 dereceye ulaşan hava sıcaklıkları eğitimi, tarım üretimini ve enerji kaynaklarını sıkıntıya sokuyor.
Sıcaklığın 46 dereceye çıktığı Hindistan’da eğitim, tarım ve enerji kaynakları zorda

Hint basınında yer alan haberlere göre, Hindistan Meteoroloji Departmanından (IMD) yapılan açıklamada, ülkenin bazı kesimlerinde hava sıcaklığının 46 dereceye kadar çıktığı belirtildi.

Son haftalarda hava sıcaklığının tehlikeli derecede yüksek seviyede seyrettiği Hindistan’da sıcaklığa bağlı sağlık sorunlarının da arttığına işaret edilen açıklamada, kronik rahatsızlıkları olanlara kapalı alanlarda kalmaları tavsiye edildi.

Açıklamada, yüksek hava sıcaklıklarının sağlığın yanı sıra mahsulleri ve enerji kaynaklarını da olumsuz yönde etkilediğine işaret edildi.

Bu arada IMD, ülkenin kuzeyinde ekstratropikal fırtına nedeniyle sarı alarm verdi. Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın hemen ardından ülkenin bazı bölgelerindeki hava sıcaklıklarının belirli bir süreliğine de olsa düşmesini bekliyor.

 

Haryana eyalet yönetimi, aşırı sıcaklar nedeniyle eyaletteki tüm okulların saatlerinde değişikliğe gidilmesi kararı aldı.

Eyaletteki tüm özel ve devlet okullarındaki 1 ila 12’nci sınıfları kapsayan karara göre, eğitim 4 Mayıs’tan itibaren 07:00 – 12:00 saatlerinde verilecek.

 

Dünyanın ikinci büyük buğday üreticisi Hindistan’da etkili olan sıcak hava, tarım sektörünü de tehlikeye attı.

Halihazırda Rusya – Ukrayna Savaşı’nın küresel buğday tedarikini kesintiye uğraması nedeniyle birçok ülke buğday açığını kapatmak için gözlerini Hindistan’a çevirdi.

Ancak Hindistan’daki aşırı sıcaklar, mahsul verimini de tehlikeye atarak söz konusu tedarik sorununu büyüttü.

Erken gelen sıcak hava dalgasının tarımı olumsuz etkilediği ülkede, 1901’den bu yana en yüksek seviyelere erişen mart ayı sıcaklıkları nedeniyle buğday verimi oldukça düşmüştü.

Enerji kaynakları sıkıntıda

Diğer yandan, ülkedeki enerji santrallerinde kömür açığının yaşandığı bir dönemde hava sıcaklıklarının artmasıyla halk, klimalara başvurdu.

Ülkenin bazı eyaletlerinde günde sekiz saate varan elektrik kesintileri yaşanırken söz konusu durumun bir enerji krizini tetikleyebileceği uyarısında bulunuluyor.

Delhi Ulusal Başkent Bölgesi Enerji Bakanı Satyendar Jain, 29 Nisan’da yaptığı açıklamada, ülke genelindeki birçok enerji santralindeki kömür sıkıntısına dikkati çekmişti. Jain, bazı santrallerde sadece bir günlük kömür kaldığını belirtmişti.

Hindistan Enerji Bakanlığından 30 Nisan’da yapılan açıklamada, ülkedeki elektrik talebinin 26 Nisan’da tüm zamanların zirvesine ulaştığı ve mayıs-haziran aylarında da bu talebin yüksek seviyede seyredeceği bildirilmişti. Açıklamada, artan elektrik talebini karşılamak için seferleri iptal edilen yüzlerce yolcu treninin kömür taşımaya yönlendirildiği kaydedilmişti.

Elektrik üretimi kömüre bağlı olan Hindistan’ın pek çok eyaletinde kesintiler ise sürüyor.

Hindistan Meteoroloji Departmanı, ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde nisan ayında kaydedilen hava sıcaklığının son 122 yılın en yüksek hava sıcaklığı olduğunu açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çarpıcı iddia: Putin kanser ameliyatı olacak01 Mayıs 2022 Pazar 13:36
  • Pakistan’da petrol deposunda yangın30 Nisan 2022 Cumartesi 23:58
  • 'Kiev Hayaleti' öldürüldü30 Nisan 2022 Cumartesi 20:49
  • “Ukrayna uçakları, Rus topraklarını bombaladı”30 Nisan 2022 Cumartesi 20:18
  • Angelina Jolie Lviv’de30 Nisan 2022 Cumartesi 19:28
  • Roman Abramoviç’in yatlarına bayrak şoku: Personel isyanda30 Nisan 2022 Cumartesi 16:24
  • Afganistan’da camiye bombalı saldırı: En az 10 ölü29 Nisan 2022 Cuma 20:33
  • Asya borsaları yükseldi29 Nisan 2022 Cuma 14:03
  • Ukrayna’nın başkenti Kiev’de patlama28 Nisan 2022 Perşembe 21:51
  • Rus gazeteci: Ya Ukrayna’da kazanırız ya da 3. Dünya Savaşı başlar28 Nisan 2022 Perşembe 19:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti