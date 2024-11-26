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SON DAKİKA"Ani sıcaklık değişimi kalp krizini tetikleyebilir"

Sıcaklık 15 dereceye düşecek

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Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 15 dereceye düşeceğini, ardından 3-4 derece kadar yükseleceğini  açıkladı.
Sıcaklık 15 dereceye düşecek

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 15 dereceye düşeceğini, ardından 3-4 derece kadar yükseleceğini  açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahmin raporuna göre, yarından itibaren bölge genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü soğuk ve nemli, diğer günlerde ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava, hafta boyunca parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günü iç kesimlerde ve sahillerde 15 – 18 derece, diğer günlerde ise 19 – 22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgârın genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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