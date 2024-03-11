  • BIST 9192.22
  • Altın 2243.875
  • Dolar 32.0073
  • Euro 34.9985
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKASibel Tatar, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izledi

Sıcaklık 21-24 derece dolaylarında olacak

» »
Hafta boyunca hava sıcaklığının 21-24 derece dolaylarında olacağı tahmin edilirken, perşembe, cuma ve cumartesi günleri yer yer sağanak bekleniyor.
Sıcaklık 21-24 derece dolaylarında olacak

Meteoroloji Dairesinin Haftalık Hava Tahmin Raporuna göre, bölge serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında olacak.

Hava sıcaklığının 21-24 derece dolaylarında olacağı hafta boyunca rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, cuma ve cumartesi ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Rapora göre hava, yarın az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; çarşamba çok bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu; perşembe parçalı bulutlu, yer yer hafif sağanak yağışlı, cuma ve cumartesi parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, pazar ve pazartesi ise  parçalı bulutlu olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 643 gündür kaçaktı... Cezaevine gönderildi11 Mart 2024 Pazartesi 14:44
  • KKTC'de bu da oldu... Dedektif mahkemeye çıkarıldı11 Mart 2024 Pazartesi 14:42
  • Meclis toplandı11 Mart 2024 Pazartesi 14:29
  • "KKTC'de Haftalık İtfaiye Raporu: Yangınlar ve Hususi Servis Olayları Değerlendirildi"11 Mart 2024 Pazartesi 13:59
  • Gürcafer: Karayolları Dairesi’nin adı var kendisi yok11 Mart 2024 Pazartesi 13:31
  • Tatar-Holguin görüşmesi tamamlandı11 Mart 2024 Pazartesi 13:18
  • Taçoy: Nüfusun tüm yönleriyle tespit edilmesi gerekiyor11 Mart 2024 Pazartesi 12:45
  • Mekan önünde olay çıkardılar... Aranan şahıs tutuklandı!11 Mart 2024 Pazartesi 12:43
  • Ercan ve Aydınköy'de uyuşturucu: 2 Tutuklu11 Mart 2024 Pazartesi 12:40
  • Uzun farlar gözünü rahatsız etti diye yumruk attı!11 Mart 2024 Pazartesi 12:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti