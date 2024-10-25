  • BIST 8872.85
  • Altın 3007.928
  • Dolar 34.2845
  • Euro 37.163
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABM: İsrail, Lübnan’daki barış gücünün gözlem kulesini yıktı

Sıcaklık 25-28 derece dolaylarında

» »
Ülke, genellikle yüksek basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak. Hava sıcaklığı hafta boyunca geçen haftaya göre bir derecelik düşüşle 25-28 derece dolaylarında olacak.
Sıcaklık 25-28 derece dolaylarında

Ülke, genellikle yüksek basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak. Hava sıcaklığı hafta boyunca geçen haftaya göre bir derecelik düşüşle 25-28 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 24-30 Ekim tarihlerini kapsayan tahmin raporuna göre, hava hafta boyunca genellikle açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 25-28 derece dolaylarında olurken rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman da kuvvetli esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TDP: “Hükümet Ne Kadar Kaçsa da Kendisini Bir Erken Seçimin İçinde Bulacak”24 Ekim 2024 Perşembe 20:45
  • CTP'de gündem tartışmalı Meclis Başkanlığı seçimi! PM toplandı!24 Ekim 2024 Perşembe 20:42
  • Kurtulmuş ve Yılmaz’dan Öztürkler’e kutlama24 Ekim 2024 Perşembe 20:40
  • Erhürman: Bu yapılanlar Meclis'e darbedir24 Ekim 2024 Perşembe 16:15
  • Karşıyaka’da bir inşaat işçisi çatıda ölü bulundu24 Ekim 2024 Perşembe 16:05
  • Tufan Erhürman, yaşananları “darbe”24 Ekim 2024 Perşembe 13:27
  • “CTP olarak Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanlığını tanımıyoruz”24 Ekim 2024 Perşembe 12:54
  • CTP Lefkoşa İlçesi görev dağılımını yaptı24 Ekim 2024 Perşembe 12:20
  • CTP Parti Meclisi toplanacak! Erhürman: Gündemimiz Meclis Başkanlığı seçimi24 Ekim 2024 Perşembe 12:04
  • Ayça Alav’ın cinayet zanlılarından firar girişimi!24 Ekim 2024 Perşembe 12:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti