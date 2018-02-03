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Sıcaklık 3-4 derece yükselecek

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Sıcaklık 3-4 derece yükselecek
Sıcaklık 3-4 derece yükselecek

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren bir haftalık sürede, bölge, genellikle Yüksek Basınç Sistemi ile periyodun ilk günü serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 

Bugünden itibaren 3 gün sabah saatleri sis bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde yarın 17 – 20 derece, diğer günlerde ise 21– 24 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, yarın, Kuzey ve Batı, diğer günlerde ise Güney ve Doğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

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