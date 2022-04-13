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Sıcaklık 31 Dereceye Kadar Yükselecek

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Sıcaklık 31 Dereceye Kadar Yükselecek
Sıcaklık 31 Dereceye Kadar Yükselecek

Hava sıcaklığı hafta sonunda 31 dereceye kadar yükselecek. Önümüzdeki Salı ve Çarşamba günleri ise sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 14-20 Nisan tarihlerine ilişkin hava tahmini raporuna göre, yarından itibaren bölgede genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli; yeni haftanın ilk günleri de üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava, yarın ve Cuma günü açık ve az bulutlu; Cumartesi günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Pazar ve Pazartesi günleri parçalı ve çok bulutlu, Salı ve Çarşamba günleri de parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 22-25 derece Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise 28-31 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.       

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli; periyodun son günleri güney ve doğu yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtınamsı esmesi bekleniyor.

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