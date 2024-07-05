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Sıcaklık 40 dereceye kadar yükselecek

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Hava sıcaklığı birkaç derece düşecek ancak bugünden sonra yine 40’lara yükselecek.
Sıcaklık 40 dereceye kadar yükselecek

Hava sıcaklığı birkaç derece düşecek ancak bugünden sonra yine 40’lara yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 4 Temmuz-10 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Söz konusu tarihlerde hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk 2 günü iç kesimlerde 35 – 38, sahillerde 31 – 34,  diğer günlerde ise iç kesimlerde 38 – 41,  sahillerde 34 – 37 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman da kuvvetli edecek.

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