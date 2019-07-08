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Sıcaklık 41 dereceyi bulacak!

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Meteoroloji Dairesi, 9-15 Temmuz sürecinde alçak basınç ve sıcak hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.
Sıcaklık 41 dereceyi bulacak!

Buna göre hava bir haftalık süreyle açık ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 38 – 41, sahillerde 33-36 derece santigrat dolaylarında seyredecek, rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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