Sıcaklık 41 dereceyi bulacak!

Buna göre hava bir haftalık süreyle açık ve az bulutlu olacak.
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 38 – 41, sahillerde 33-36 derece santigrat dolaylarında seyredecek, rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Buna göre hava bir haftalık süreyle açık ve az bulutlu olacak.
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 38 – 41, sahillerde 33-36 derece santigrat dolaylarında seyredecek, rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
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