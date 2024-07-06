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Sıcaklık 43 dereceye kadar yükselecek

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Meteoroloji Dairesi, gelecek hafta içerisinde sıcaklıkların iç kesimlerde 40-43 dereceye kadar yükseleceğini açıkladı.
Sıcaklık 43 dereceye kadar yükselecek

Meteoroloji Dairesi, gelecek hafta içerisinde sıcaklıkların iç kesimlerde 40-43 dereceye kadar yükseleceğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın hafta boyunca genellikle açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günü iç kesimlerde 36 – 38, sahillerde 31 – 34 derece,  diğer günlerde ise iç kesimlerde 40 – 43,  sahillerde 35 – 38 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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