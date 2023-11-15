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Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor

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Meteoroloji Dairesi, bugün sağanak yağmur beklendiğini açıkladı. Hava sıcaklığının ise 24-27 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna göre, 14-20 Kasım tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava, bugün parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, yarın parçalı bulutlu, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Pazartesi günü de az bulutlu geçecek. 

Rapora göre, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 24-27 derece dolaylarında seyredecek.   

Rüzgarın, bugün ve yarın kuzey ve doğu, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette; yağışlı günlerde ise yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

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