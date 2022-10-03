  • BIST 3.290,89
  • Altın 993.87
  • Dolar 18.5655
  • Euro 18.1574
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKASigara içenlere uyarı… 55 yaş sınırı dikkat çekti

Sıcaklık Düşüyor, Yağmur Geliyor

» »
Sıcaklık Düşüyor, Yağmur Geliyor
Sıcaklık Düşüyor, Yağmur Geliyor

Hava sıcaklığı yarından itibaren düşecek; pazar gününe kadar  havanın yağmurlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı cuma  gününe kadar iç kesimlerde 34, sahillerde 30 derece dolaylarında seyredecek. Cuma gününden itibaren sıcaklık biraz daha düşecek ve en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 30 derece dolaylarında olacak.  

Meteoroloji Dairesi’nin 4 – 10 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, KKTC belirtilen dönemde genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre, yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; çarşamba günü  parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; perşembe günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; cuma günü parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; cumartesi günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, pazar günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve pazartesi günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında iç kesimlerde 31 – 34, sahillerde 27 – 30 derece, ikinci yarısında ise iç kesimlerde ve sahillerde 27 – 30 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava bugün nasıl olacak? 1 Ekim 2022 Cumartesi01 Ekim 2022 Cumartesi 08:13
  • Hava sıcaklığı, hafta başından itibaren 4 derece düşecek30 Eylül 2022 Cuma 16:26
  • Yağış Geliyor30 Eylül 2022 Cuma 13:50
  • Hava bugün nasıl olacak? 30 Eylül 2022 Cuma30 Eylül 2022 Cuma 10:19
  • Sağanak yağış geliyor29 Eylül 2022 Perşembe 08:45
  • Meteoroloji Dairesi Uyardı!28 Eylül 2022 Çarşamba 10:43
  • Bugün hava nasıl olacak ? 27 Eylül 2022 Salı27 Eylül 2022 Salı 08:20
  • Hava Sıcaklığı Tekrar Yükseliyor26 Eylül 2022 Pazartesi 18:09
  • Bugün hava nasıl olacak ? 26 Eylül 2022 Pazartesi26 Eylül 2022 Pazartesi 08:22
  • Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak23 Eylül 2022 Cuma 15:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti