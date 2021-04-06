Sıcaklık mevsim normallerinin üstünde

KKTC genelinin yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava açık ve az bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyrederek, iç kesimlerde 25-26 derece, kıyı şeridinde ise 20-23 derece dolaylarında olacak.
Rüzgâr, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.
TOZLU HAVAYA DİKKAT
Öte yandan ülkemizde etkisini gösteren tozlu hava konusunda da uyarı yapıldı.
Yapılan açıklamada, Orta Doğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.
Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN YÜKSEK BASINÇ SİSTEMİ İLE ILIK VE NİSPETEN NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİNİN 2 İLE 3 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|23 °C
|ÇAMLIBEL
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|22 °C
|LAPTA
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|20 °C
|AKDENİZ
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|21 °C
|BOĞAZ
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|21 °C
|ALEVKAYA
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|21 °C
|ESENTEPE
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|20 °C
Batı Mesarya
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|25 °C
|GÜZELYURT
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|25 °C
Orta Mesarya
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|25 °C
|ERCAN
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|25 °C
Doğu Mesarya
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|24 °C
|BEYARMUDU
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|24 °C
Doğu Sahil
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|23 °C
|İSKELE
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|22 °C
Karpaz
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|21 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Crusade
|Bölge: Crusade
|AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Delta
|Bölge: Delta
|AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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