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Sıcaklık mevsim normallerinin üstünde

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Hava sıcaklıkları bugün mevsim normallerinin 2-3 derece üstünde seyredecek.
Sıcaklık mevsim normallerinin üstünde

KKTC genelinin yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava açık ve az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyrederek, iç kesimlerde 25-26 derece, kıyı şeridinde ise 20-23 derece dolaylarında olacak.

Rüzgâr, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

TOZLU HAVAYA DİKKAT

Öte yandan ülkemizde etkisini gösteren tozlu hava konusunda da uyarı yapıldı.

Yapılan açıklamada, Orta Doğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN YÜKSEK BASINÇ SİSTEMİ İLE ILIK VE NİSPETEN NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN 2 İLE 3 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEAÇIK VE AZ BULUTLU°C23 °C
ÇAMLIBELAÇIK VE AZ BULUTLU°C22 °C
LAPTAAÇIK VE AZ BULUTLU°C20 °C
AKDENİZAÇIK VE AZ BULUTLU°C21 °C
BOĞAZAÇIK VE AZ BULUTLU°C21 °C
ALEVKAYAAÇIK VE AZ BULUTLU°C21 °C
ESENTEPEAÇIK VE AZ BULUTLU°C20 °C

Batı Mesarya

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEAÇIK VE AZ BULUTLU°C25 °C
GÜZELYURTAÇIK VE AZ BULUTLU°C25 °C

Orta Mesarya

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAAÇIK VE AZ BULUTLU°C25 °C
ERCANAÇIK VE AZ BULUTLU°C25 °C

Doğu Mesarya

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEAÇIK VE AZ BULUTLU°C24 °C
BEYARMUDUAÇIK VE AZ BULUTLU°C24 °C

Doğu Sahil

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAAÇIK VE AZ BULUTLU°C23 °C
İSKELEAÇIK VE AZ BULUTLU°C22 °C

Karpaz

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYAÇIK VE AZ BULUTLU°C21 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Crusade

Bölge: Crusade
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Delta

Bölge: Delta
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

 

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