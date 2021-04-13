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Sıcaklık yükseliyor...

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Hava sıcaklığı yarın 18-21 sonraki günlerde 24-27 derece dolaylarında olacak.
Sıcaklık yükseliyor...

Hava sıcaklığı yarın 18-21 sonraki günlerde 24-27 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 14 -19 Nisan tarihleri arasında bölge, periyodun ilk iki günü yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca parçalı bulutlu sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk iki günü 18 - 21 derece diğer günlerde ise 24 - 27 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, Genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir. 

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