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Sıcaklık yükselmeye devam ediyor...

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Sıcaklık yükselmeye devam ediyor...Hava sıcaklığı 43 dereceye kadar çıkacak!
Sıcaklık yükselmeye devam ediyor...

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge 1 – 7 Temmuz tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu, Cumartesi ise açık ve az bulutlu sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimlerde 40 - 43 ºC ve sahillerde 34 - 37 ºC diğer günlerde ise iç kesimlerde 36 - 39 ºC ve sahillerde 30 - 33 ºC  dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

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