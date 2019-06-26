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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Sıcaklıklar artacak mı?

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Hava nasıl olacak?
Sıcaklıklar artacak mı?

Hava sıcaklığı hafta boyunca 36-39 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 7 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 36 - 39 derece, sahillerde ise 30 – 33 derece dolaylarında seyredecek

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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