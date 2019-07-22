Sıcaklıklar düşecek mi? Meteoroloji Dairesi açıkladı

Buna göre hava bir hafta süresince açık az bulutlu olacak.
Hava sıcaklığı iç kesimlerde 37-40, sahillerde 33-36 derece santigrat dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Buna göre hava bir hafta süresince açık az bulutlu olacak.
Hava sıcaklığı iç kesimlerde 37-40, sahillerde 33-36 derece santigrat dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
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