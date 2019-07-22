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Sıcaklıklar düşecek mi? Meteoroloji Dairesi açıkladı

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Meteoroloji Dairesi 23-29 Temmuz tarihlerini kapsayacak bir haftalık sürede alçak basınç ve sıcak hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.  
Sıcaklıklar düşecek mi? Meteoroloji Dairesi açıkladı

 Buna göre hava bir hafta süresince açık az bulutlu olacak.   

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 37-40, sahillerde 33-36 derece santigrat dolaylarında seyredecek.
 

Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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