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Sıcaklıklar yeniden artıyor

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Meteoroloji Dairesi, bölgenin hafta sonu alçak basınç sistemi ile nispeten serin ve nemli havanın etkinde olacağını; hafta başından itibaren ise sıcak hava kütlesinin etkili olacağını belirtti.
Sıcaklıklar yeniden artıyor

Meteoroloji Dairesi, bölgenin hafta sonu alçak basınç sistemi ile nispeten serin ve nemli havanın etkinde olacağını; hafta başından itibaren ise sıcak hava kütlesinin etkili olacağını belirtti.

Meteoroloji Dairesinin 3-9 Ekim arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı; hafta sonu iç kesimlerde 30-33, daha sonra 34-37 derece dolaylarında seyredecek. Sahillerde ise hava sıcaklığı periyot boyunca  28-31 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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