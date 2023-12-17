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Sıcaklıklar yükseliyor...

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Meteoroloji Dairesi tahminlerine göre bölgemizin yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
Sıcaklıklar yükseliyor...

Hava parçalı bulutlu sabah saatleri yer yer sisli geçecek.

Dairenin öngörüsüne göre bugün hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredecek.  

  Rüzgâr, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Öte yandan denizlerimizdeki havanın parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.  

 Denizlerimizdeki rüzgârın kuzey ve batıdan 3 ile 5; akşam saatleri kuzey ve doğudan 6 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.   

Denizlerimizin orta dalgalı olması öngörülürken, tahmini dalga yüksekliği ise 1 ile 2 akşam saatleri 2,5 yüksekliğinde olacak.    

Deniz mesafesindeki görüşün iyi olması bekleniyor.

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