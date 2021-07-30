  • BIST 1.392,910
  • Altın 490,98
  • Dolar 8,4230
  • Euro 9,9750
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Sıcakta çalışmaya sınırlama

» »
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 Ağustos- 30 Eylül tarihleri arasındaki sürede, açık havada güneş altında 12.00-16.00 saatleri arasında çalışma yapılmasını yasakladı.
Sıcakta çalışmaya sınırlama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 Ağustos- 30 Eylül tarihleri arasındaki sürede, açık havada güneş altında 12.00-16.00 saatleri arasında çalışma yapılmasını yasakladı.

Bakanlık, Resmi Gazete’de yayımlanan kararında, havanın 40 derece ve üzerine çıktığı günlerde açık havada güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunması amacıyla çalışma saatlerini 07.00-12.00 ile 16.00-19.00 olarak belirledi. Bakanlık, 12.00-16.00 saatleri arasında güneş altında çalışma yapılmasını yasakladı.

600600p22462ednmainimg-sicakta-calisma-yasagi.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Güreş Federasyonu’nu Kabul Etti30 Temmuz 2021 Cuma 18:28
  • GİAD ile ASKON Girne’de Etkinlik Gerçekleştirdi30 Temmuz 2021 Cuma 18:26
  • Emek Platformu: Dışarda çalışmak yasaklansın!30 Temmuz 2021 Cuma 18:18
  • Raif Çukurovalı Türkiye’deki Orman Yangınları Nedeniyle Mesaj Yayımladı30 Temmuz 2021 Cuma 18:07
  • “İvedilikle Tedbir ve Önlem Alınmalı Aksi Halde İflaslar Daha Da Artacak’’30 Temmuz 2021 Cuma 18:04
  • Saner: “Yüz Yüze Eğitim Eylülde Başlayacak”30 Temmuz 2021 Cuma 18:00
  • Kıb-Tek'de 18 günlük yakıt kaldı! Yine ihalesiz yakıt alımı gündemde!30 Temmuz 2021 Cuma 17:49
  • Komutanlardan Tatar’a 1 Ağustos Ziyareti30 Temmuz 2021 Cuma 17:29
  • Demokrat Parti 29 Yaşında30 Temmuz 2021 Cuma 16:51
  • Cumhurbaşkanı Tatar YÖKAK ve YÖDAK Başkanlarını Kabul Etti30 Temmuz 2021 Cuma 16:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti