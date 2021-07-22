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Sıcaktan bunalan erkek öğrenciler kurallardaki boşluğu bulup okula etekle gitti

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Britanya’da sıcak havalardan bunalan erkek öğrenciler şort giyme yasağını protesto etmek için etek giyerek okula gitti.
Sıcaktan bunalan erkek öğrenciler kurallardaki boşluğu bulup okula etekle gitti
Fotoğraf: SWNS

Cornwall’daki Poltair Ortaokulu öğrencisi 15 yaşındaki Adrian Copp ve arkadaşları ‘çağdışı üniforma politikası’yla sorunlarını ifade etmek için 8 sterline siyah etek satın aldı.

Okulun üniforma rehberinde öğrencilerin etek giymesine izin verildiği ancak öğrencinin cinsiyetinin belirtilmediğini fark eden çocuklar, buldukları boşluktan yararlanarak okula etekle gitti.

Bu sıcaklarda pantolon giymenin çok rahatsız olduğunu anlatan Copp, etek giymenin çok daha serin hissettirdiğini söyledi.

Protestolarıyla ilgili öğretmenlerinden ve diğer öğrencilerden gelen tepkilerin çeşitli olduğunu belirten çocuklar, günün sonunda dersten çıkarıldıklarını ve 24 saat sosyalleşme yasağı aldıklarını, ancak bunun dışında bir ceza uygulanmadığını anlattı.

Hiçbir kuralı ihlal etmedikleri konusunda ısrar eden Copp “Biz sadece bu sıcakta herkesin şort giyme seçeneği olsun istiyoruz, buna kız öğrenciler de dahil” dedi.

Copp ve iki arkadaşı haftanın kalanında da okula etekle gitmeyi sürdüreceklerini belirtti.

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