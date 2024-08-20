Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor

Pazartesi sabahı erken saatlerde, 56 metre uzunluğundaki Bayesian adındaki tekne, deniz hortumu oluşmasına yol açan şiddetli bir fırtına yüzünden battı.

İngiliz, Amerikalı ve Kanadalı 22 kişiden 15’i kurtarıldı. Bir kişi ise hayatını kaybetti.

Kurtarılanlar arasında bir yaşındaki İngiliz bir bebek de var.

“İngiliz Bill Gates” olarak bilinen Lynch’in ortak kurucusu olduğu yazılım şirketi Autonomy, teknoloji devi Hewlett-Packard tarafından 11 milyar dolara satın alınmıştı.