  • BIST 10054.2
  • Altın 2720.095
  • Dolar 33.7695
  • Euro 37.4646
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKATikTok fenomeni papağan, Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı

Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor

» »
İtalya’nın Sicilya adası açıklarında batan lüks teknede bulunan İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch ve 18 yaşındaki kızını arama çalışmaları sürüyor.
Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor

Pazartesi sabahı erken saatlerde, 56 metre uzunluğundaki Bayesian adındaki tekne, deniz hortumu oluşmasına yol açan şiddetli bir fırtına yüzünden battı.

İngiliz, Amerikalı ve Kanadalı 22 kişiden 15’i kurtarıldı. Bir kişi ise hayatını kaybetti.

Kurtarılanlar arasında bir yaşındaki İngiliz bir bebek de var.

“İngiliz Bill Gates” olarak bilinen Lynch’in ortak kurucusu olduğu yazılım şirketi Autonomy, teknoloji devi Hewlett-Packard tarafından 11 milyar dolara satın alınmıştı.

Fırtına vurduğunda yat demirlemişti

İtalyan haber ajansı Ansa’ya konuşan görgü tanıkları, fırtına geldiğinde yatın demirlemiş olduğunu, bu yüzden gemi direğinin kırıldığını ve yatın dengesini kaybederek Sicilya’nın başkenti Palermo yakınlarındaki Porticello kasabasının açıklarında battığını anlattı.

Dalgıçlar 50 metre derinlikteki enkazı buldu; kayıp olanlar için arama devam ediyor.

Lynch ve kızı Hannah Lynch dışında yatın şefi de kayıp.

Enkaz yakınlarında cansız bir beden bulundu ancak henüz kimliği açıklanmadı.

Bayesian adlı teknenin Lynch’in eşi Angela Bacares’e ait olduğu ve Bacares’in kurtarıldığı aktarıldı.

Kızını birkaç saniyeliğine kaybeden anne anlattı: Birçok kişi çığlık atıyordu

35 yaşındaki anne Charlotte Golunski, Ansa haber ajansına bir yaşındaki kızını birkaç saniyeliğine denizde kaybettiğini, ancak daha sonra kucaklayabildiğini anlattı:

“İki saniye için küçük kızımı denizde kaybettim, ancak sonra hemen dalgalar gelirken kucağıma alabildim. Deniz dalgalanırken kendime yakın, sıkı sıkıya tuttum. Birçok kişi çığlık atıyordu.”

Reuters haber ajansına konuşan ve kurtarılanları tedavi eden doktor Domenico Cipolla, hastanedeki yolcuların “çok yorgun olduğunu ve sürekli kayıp arkadaşlarını sorarak ağladıklarını” söyledi.

Gezi iş arkadaşları için organize edilmişti

Gezinin Lynch tarafından iş arkadaşları için organize edildiği belirtildi.

Yatın isminin Lynch'in doktora tezinin ve yazılım şirketinin kaynağını oluşturan Bayes teoreminden geldiği düşünülüyor.

Fırtına vurduktan sonra yakında bulunan Hollanda bandıralı bir gemi kurtarmaya gelen ilk araç oldu.

Reuters’a konuşan geminin kaptanı Karsten Borner, fırtına geçtikten sonra arkalarında olan yatın kaybolduğunu gördüklerini anlattı.

Yardıma gittiklerinde 15 kişinin bulunduğu cankurtaran salını fark ettiklerini ekledi.

Yine haber ajansına konuşan bir balıkçı ise bir başka yattan gönderilen şişme bir botun kurtarmaya gittiğini belirtti.

Kurtulanlardan sekiz kişi hastanede tedavi görüyor.

Geçen haftanın ortasından beri Akdeniz’in batısında çok ciddi fırtınalar yaşanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ursula Von der Leyen: Alman siyasetçi yeniden AB Komisyonu Başkanlığına seçildi18 Temmuz 2024 Perşembe 17:46
  • Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi Mayıs'ta geriledi18 Temmuz 2024 Perşembe 16:11
  • Avrupa Parlamentosu Başkanlığına yeniden Roberta Metsola seçildi16 Temmuz 2024 Salı 17:37
  • Kuzey Kore NATO zirve bildirisini kınadı14 Temmuz 2024 Pazar 18:10
  • EURO 2024’te finale doğru: İspanyol ve İngilizler ne hissediyor?13 Temmuz 2024 Cumartesi 16:47
  • Fransa'da seçimlerden birinci çıkan sol ittifakı, "Filistin devletini tanıma" taahhüdünde bulunuyor08 Temmuz 2024 Pazartesi 09:03
  • Fransa'da genel seçimde sürpriz: Sol ittifak Yeni Halk Cephesi birinci oldu08 Temmuz 2024 Pazartesi 08:59
  • Fransa sandık başında: Erken seçimin ikinci turu başladı07 Temmuz 2024 Pazar 12:55
  • Borrell: AB, Kıbrıs Türk ayrılıkçı varlığını meşrulaştırma girişimlerini reddediyor07 Temmuz 2024 Pazar 12:00
  • BM: İsrail'in tahliye kararı nedeniyle Gazze'nin güneyinde 250.000 kişi yerinden edildi07 Temmuz 2024 Pazar 11:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti