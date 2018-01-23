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Şiddet eylemlerinin arkasında UBP desteği mi var?

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Şiddet eylemlerinin arkasında UBP desteği mi var?
Şiddet eylemlerinin arkasında UBP desteği mi var?

4’lü koalisyon senaryoları ile hükümetin dışında kalma olasılığı ortaya çıkan UBP, Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği hedefin üzerine atladı ve Meclis’in damından bayrak sallanmasına kadar varan gösterilere en büyük desteği verdi.

UBP’li Belediyelerden Otobüsler Kaldırıldı

Sözde Türkiyeli-Kıbrıslı çatışma algısı yaratıp, DP’yi koalisyonun dışında kalmaya mecbur etmek için harekete geçen UBP, 5 belediyesinden otobüs kaldırarak çalışanları eylemlere katılmaya zorladı. Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, tamamı UBP’li olan Büyükkonuk Belediye Meclisi’nde oy birliği ile “tüm belediye personelini de götürerek eyleme katılma” kararı aldıklarını duyurmuştu.

Güzelyurt Belediyesi’nden de otobüs kaldırılarak belediye çalışanları ve bölge halkı eylemlere taşınmak istendi.
Güzelyurt Belediyesi’nde eyleme katılacak ve katılmayacak olanların isim listesinin alındığı, geçici olarak çalışan işçiler ise işimizi kaybetmeyelim korkusuyla eyleme katılmak durumunda bırakıldı.

Taş Atmaktan Yorulan AKP’li, Meclis’te Soluklanırken UBP’lilerle Böyle Poz Verdi

Öte yandan Meclis ve Afrika Gazetesi önündeki eylemlerde taş atarken görüntüleri bulunan AKP’ye bağlı “AK Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneği” Başkanı Mehmet İpek’in, yine aynı sıralarda Meclis içerisinde gerçekleştirilen resepsiyonda UBP Milletvekilleri Ersin Tatar ve Olgun Amcaoğlu ile poz verdiği görüldü.

Faiz Sucuoğlu başta olmak üzere UBP’nin önde gelen isimleri de Afrika Gazetesi taşlarla yerle bir edildiği sırada eylemcilerin yanına giderek şiddet eylemine destek ve moral verdi.

Türkiyeli-Kıbrıslı Çatışması Değil, Faşist ve Menfaatçilerin Gövde Gösterisi

Bazı çevrelerce Türkiyeli-Kıbrıslı çatışması gibi gösterilmeye çalışılan olayların arkasındaki UBP’nin örgütlü desteği, sokağa çıkan 300 civarında kişinin yalnızca Erdoğan’ın emri ile hareket eden bir grup olmadığını, yerli işbirlikçilerin ellerindeki tüm imkanlarla alana emekçileri taşıdığını ortaya çıkardı.

(http://www.ankaradegillefkosa.org)

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