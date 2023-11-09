Şiddet mağduru kadınlara hukuki destek verilmeye devam edilecek...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yer alan protokol imza töreninde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı imza koydu. Törende Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Serkan İlseven, Bakanlık Müdürü Meray Dürüst ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de hazır bulundu.

2018 yılından beri yürürlükte olan protokol; şiddete, cinsel sömürüye veya istismara maruz kalan, boşanma davası açmak için yeterli maddi imkanı bulunmayan kadınlara; koruma emirlerinin alınması ve boşanma davalarının açılıp yürütülmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığıyla ve onayıyla ücretsiz adli yardım desteği sağlanmasına imkan tanıyor.

Adli yardım desteği kapsamında, ekonomik gücü yeterli olmayan şiddet mağduru kadınlara Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından Aile (Evlenme Ve Boşanma) Yasası kapsamında yapılan koruma emri başvuruları, istidaları ve boşanma davaları hususunda hukuki destek veriliyor.

Protokol imza töreninde konuşan Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Birlik ile Bakanlık arasında 2018 yılından itibaren sürdürülen işbirliği çerçevesinde, bugüne kadar çok sayıda şiddet mağduru kadına nitelikli hukuki hizmet sağlandığını ifade etti. Karşılıklı anlayış içinde protokolün yenilendiğini kaydeden Esendağlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ve bakanlık yetkililerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasında, şiddete, cinsel sömürüye ve istismara maruz kalan kadınlara, koruma emri alınması ve boşanma davalarının açılıp yürütülmesi için protokol kapsamında beş yıldan beri destek verildiğini, sürdürülen işbirliğinin ihtiyaç duyulan başka alanlarda da hayata geçirilmesi için ortak çalışma yapmaya her zaman hazır olduklarını ifade etti.

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet konusunda toplumun daha duyarlı ve bilinçli olmasının önemli olduğuna işaret eden Gardiyanoğlu:

‘‘Bakanlık olarak amacımız yalnızca şiddetin son aşamasında çalışmalar yapmak değil, şiddete neyin sebep olduğuna dair çalışmalar yaparak şiddetin önüne başınndan geçmek için sivil toplum örgütleriyle her türlü işbirliğini daha da ileriye taşımak olmalıdır şeklinde konuştu.

Adli yardım desteğine nasıl başvurulabilir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü ve Şubelerine ya da Bakanlık Sosyal Medya hesaplarına başvurarak adli yardım desteği konusunda bilgi alınabilir.

Yıllara Göre Adli Yardım Başvuruları

Sosyal Hizmetler Dairesi istastistiklerine göre, protokolün yürürlüğe girdiği 2018 yılında 7 kadın adli yardım başvurusunda bulunurken, 2019 yılında 55 kadın, 2020 yılında 37 kadın, 2021 yılında 67 kadın, 2022 yılında 105 kadın ve 2023 yılında, Ocak- Eylül ayı arasında 121 kadın adli yardım desteği için başvuruda bulundu.