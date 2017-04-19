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Şiddet olaylarında 669 kişi hayatını kaybetti

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Şiddet olaylarında 669 kişi hayatını kaybetti
Etiyopya'da geçen yıl meydana gelen şiddet olaylarında 669 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Etiyopya'da geçen yıl meydana gelen şiddet olaylarında 669 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu tarafından geçen sene ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine yol açan ve aylarca süren şiddet eylemleriyle ilgili hazırlanan rapor, Etiyopya Halkın Temsilcileri Meclisine sunuldu.

Komisyonun raporunda yaşanan şiddet olaylarında 669 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Şiddet olaylarının yoğun olarak görüldüğü Oromo, Amhara ve Güney Ulusları ve Halkları eyaletlerinde gerçekleştirilen soruşturmada bazı medya organlarının ve muhalif partilerinin halkı şiddete sevk ettiği vurgulandı.

Oromo Kurtuluş Cephesi ve Oromo Federal Kongresi partileri ve Oromo Medya Ağı, söz konusu suçlamalara maruz kalırken, olaylar neticesinde Oromo eyaletinde 495, Amhara eyaletinde 140, Güney Ulusları ve Halkları eyaletinde ise 34 kişinin öldüğü kaydedildi.

Ayrıca raporda güvenlik güçlerinin eylemcilere karşı orantılı güç kullandığı ileri sürülürken, kusurlu görevlilerin ise yargı önüne çıkarılması istendi.

Hükümet, Kasım 2015'te ayında başkent Addis Ababa'nın sınırlarını genişletme planı üzerine patlak veren ve geçen yıl artan şiddet olayları üzerine 8 Ekim'de ülke genelinde OHAL ilan etmişti.

Nisan 2017'de biten OHAL süresi ise Etiyopya Halkın Temsilcileri Meclisinde gerçekleştirilen oylamayla dört ay daha uzatılmıştı.

Hükümet, OHAL kapsamında muhalif basının yayınlarıyla ilgili bazı yasaklar getirmiş, izinsiz gösterilerin doğrudan tutuklanma sebebi sayılacağını belirtmişti.

Ülkede, OHAL sonrasında kabinede değişikliğe gidilmiş, muhalif partiler ve hükümet arasında seçim sistemi gibi çok sayıda önemli konunun ele alındığı ulusal diyalog süreci başlatılmıştı.

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