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Şiddet Tehdidi Uyguladığı Kız Arkadaşı Şikayetini Geri Çekince Zanlı Teminata Bağlandı

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Şiddet Tehdidi Uyguladığı Kız Arkadaşı Şikayetini Geri Çekince Zanlı Teminata Bağlandı
Şiddet Tehdidi Uyguladığı Kız Arkadaşı Şikayetini Geri Çekince Zanlı Teminata Bağlandı

16.11.19 tarihinde Gazimağusa’da eski kız arkadaşına karşı şiddet tehdidinde bulunan ve kolundan çekmek suretiyle darp eden, daha sonra polislerin geldiğini görünce koyu renk bir sıvı içmek suretiyle intihara teşebbüs eden İ.G aynı gün tespit edilerek tutuklanmıştı. 17.11.19 tarihinde çıkarıldığı mahkemece hakkında 3 gün tutukluluk emri verilen zanlı bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

İddia makamı adına yemin altında şahadet veren polis memuru Kemal Onbaşı, müştekinin 19.11.19 tarihinde ek bir ifade vererek zanlı aleyhindeki şikâyetini geri çektiğine değindi. Bu aşamada zanlının tahkikata etki etme olanağı olmadığına vurgu yapan Onbaşı zanlının davası görüşülünceye kadar teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşat Karayel zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 2000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir şahsın 75000 TL’ lık şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

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