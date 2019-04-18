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Şiddet tehdidi ve mülke tecavüz suçuna 20 gün hapis cezası

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Şiddet tehdidi ve mülke tecavüz suçuna 20 gün hapis cezası
Şiddet tehdidi ve mülke tecavüz suçuna 20 gün hapis cezası

25 Mart 2019 tarihinde saat 02.45 de Tuzla’da boşanma arifesinde olduğu eşi A.A nın ikametgâhının avlusuna girerek söylediği sözlerle şiddet tehdidi uygulayan Z. A aynı gün tutuklanmıştı. 25 Mart 2019 tarihinden beri merkezi cezaevinde bulunan zanlı Z.A bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Zanlı suçunu kabul etti
Mahkemede söz alan zanlı avukatı Seniha Öztoprak zanlı aleyhine getirilen şiddet tehdidi ve mülke tecavüz davalarını kabul ettiklerini beyan ederek müşteki A.A nın şikâyetini geri çektiğine dair 18 Nisan 2019 tarihli beyannameyi mahkemeye sundu. Savunma avukatı mahkemeye yapmış olduğu hitabında şikâyetin geri çekilmesi yanında müvekkilinin suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine olanak sağlandığına vurgu yaptı. Eşinden ayrı olması nedeniyle psikolojik sorun yaşadığını ve cezaevinde bulunduğu süre tedavi gördüğünü aktaran Öztoprak konuşmasının sonunda müvekkiline ceza takdir edilirken kendisine, ailesine ve çocuklarına daha iyi bir aile reisi olabilmesi için son bir kez imkân sağlanmasını talep ederek takdiri mahkemeye bıraktı.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlı avukatının söylediklerini hafifletici neden olarak kabul ederken zanlının gece saat 02.45 de şikâyetçinin avlusuna girmesini ağırlaştırıcı suç olarak dikkate aldığını belirterek şiddet tehdidine 20 gün, mülke tecavüz suçuna da 7 gün hapislik cezası verdi. Zanlının 25.3.2019 tarihinden beri tutukluluğu dikkate alınarak serbest bırakıldı. (MHA)

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