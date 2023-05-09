Doktor, hemşire ve ebeler, bir doktora bıçaklı saldırıyı kınamak için dün greve gitti. Sağlıktaki 4 meslek örgüt Meclis önünde eylem yaptı.

Doktor, hemşire ve ebeler, bir doktora bıçaklı saldırıyı kınamak için dün greve gitti. Sağlıktaki 4 meslek örgüt Meclis önünde eylem yaptı.

Ülke genelinde tüm hastane, sağlık ocağı ve sağlık merkezlerinde bazı servisler hariç greve gidildi.

Eylemde, şiddeti engelleyici yasal düzenlemenin hemen hayata geçirilmesi istendi.

YASA YOKSA EYLEM VAR… Sağlıkta örgütlü 4 meslek örgütü Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Mağusa’da bir doktorun bıçaklı saldırıya uğramasını protesto için dün grev ve eylem yaptı. Şiddeti engelleyici yasal düzenlemenin hemen hayata geçirilmesi istenen eylemde, talepler karşılanmazsa tüm kamu sağlık merkezlerinde süresiz genel greve gidileceği uyarısı yapıldı. Eylem sırasında örgütlerin Başbakan ve Sağlık Bakanıyla görüşmesinden ‘şiddeti önleyici yasal düzenleme için yarın Sağlık Bakanlığında toplantı yapılması ve yasanın yasama yılı tatilinden önce Meclis’ten geçmesi’ yönünde uzlaşı sağlandı.

GREV VE MECLİS ÖNÜNDE EYLEM… Tıp-İş ile Hemşireler ve Ebeler Sendikası eylem çerçevesinde ülke genelindeki tüm hastane, sağlık ocağı ve sağlık merkezlerinde bazı servisler hariç 09.00-13.00 saatleri arasında grev uyguladı. Sağlıkta örgütlü KTAMS ve KAMUSEN de greve giderek, iki sendikaya destek belirtti. Sağlık Bakanlığı önünde toplanarak, Meclis önüne yürüyen eylemcilere, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin yanı sıra bazı sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katılarak, destek verdi.

HEKİM VEKİLLER NEREDE?… “Şiddet Varsa Hizmet Yok” ve “Protokollerle Sağlığı Teslim Etmeyeceğiz” yazılı pankartlar açan eylemciler, Meclis önüne geldiğinde Tıp-İş Başkanı Şükrü Onbaşı, hekim ve hukukçu vekillere çağrı yaparak, sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yasal düzenleme için söz verilmesini istedi. Bu sırada, “Sağlık Emekçileri Burada, Hekim Milletvekilleri Nerede”, “Vekiller Buraya”, “Hekim Vekiller Dışarı Çıksın” sloganları atıldı. Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP’li vekiller Meclis önüne gelerek, eylemcilere destek belirtti.

YASA YARIN MASADA… Eylemdeki sağlık örgütlerinin temsilcileri ile sendika yetkililerinden 7 kişilik grup yapılan davet üzerine Meclis’te Başbakan Ünal Üstel ve Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ile görüştü. Görüşmenin ardından Tıp-İş Başkanı Onbaşı ve Sağlık Bakanı Altuğra, Meclis önünde basına açıklama yaptı. Tıp-İş Başkanı Onbaşı, sağlıkta şiddeti suç sayacak ve caydırıcı cezaların verilmesini sağlayacak yasal düzenleme çalışmalarının başlatılması adına çarşamba günü bakanlıkta masaya çağrıldıklarını kaydetti. Onbaşı, Barolar Birliği’nin de çalışmaya davet edildiğini söyledi.