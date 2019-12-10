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“Şiddete Karşı Biz de Varız” bilgilendirme toplantıları başlatıldı

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Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından yürütülen Şiddete Karşı Yan Yana Projesi kapsamında “Şiddete Karşı Biz de Varız” kampanyasıyla özel sektör firmalarını bilinçlendirme toplantıları başlatıldı.
“Şiddete Karşı Biz de Varız” bilgilendirme toplantıları başlatıldı

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Proje Koordinatörü Dr. Ömür Yılmaz tarafından yapılan ve çalışanların destek ve koruma mekanizmalarına erişiminde iş yerlerinin üstlenebileceği rolün önemine değinilen sunumlara Intergaz ve Kuzey Kıbrıs Turkcell ile başlandı. 

Aile içi şiddet konusunda farkındalığı ve destek mekanizmalarına erişimi artırmayı amaçlayan “Şiddete Karşı Yan Yana Projesi,” aile içi şiddetle mücadele eden birçok direnişçinin sosyal hayatla tek bağlantısının çalıştığı iş yeri olduğu tespitiyle, özel sektöre de ulaşarak yürüttüğü farkındalık çalışmalarının kapsamını genişletiyor. 

Toplantılarda her 3 kadından 1’inin şiddet gördüğü ülkede, aile içi şiddetin türleri, iş yeri ortamında görülebilecek belirtileri ve direnişçiye destek olabilmek amacıyla atılabilecek adımlar konusunda bilgilerin aktarıldığı kaydedildi  

“FARKINA VAR, DESTEK OL, YÖNLENDİR”

Aile içi şiddet vakalarında şiddet uygulayan kişi direnişçinin iş yerine gelerek huzursuzluk ve güvenlik riski yaratabileceği gibi, iş saatleri dışında yaşanan şiddetin etkileri performans ve verimlilikte düşüş olarak iş yerine yansıyabiliyor. 

Kanada’da yürütülen “Make it our business” kampanyasından esinlenerek hazırlanan bu çalışmada Yılmaz, iş yerlerinin “farkına var, destek ol ve yönlendir” şeklinde üç somut adımla bu mücadeleye katkı koyabileceğini söyledi. 

Ev içinde yaşanan şiddetin iş yerinde gözlemlenebilecek çeşitli belirtilerini açıklayan Yılmaz, direnişçilere yargılamadan nasıl destek olunabileceğini ve ilgili koruma mekanizmalarına nasıl ulaşılabileceğini anlattı. Yılmaz ayrıca direnişçiyi mağdur etmeden iş yerlerinin geliştirebileceği güvenlik planına vurgu yaptı. 

2019 yılında şiddete yönelik sayısal bilgiler de veren Dr. Ömür Yılmaz, Polis Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’nin ilk 11 ayda 1047 başvuru aldığını, LTB Kadın Sığınma Evi’nin ise bu dönemde 115 kadına destek sunduğunu, 29 kadın ile 37 çocuğa ise ev sahipliği yaptığını söyledi. Sığınma evinin kapasitesinin bu yıl, Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle yapılacak yeni bina ile artırılacağını da belirten Dr. Yılmaz, sığınma evine giriş durumuna bakılmaksızın, direnişçilere her türlü dış destek sağlandığını da belirtti.

“Şiddete Karşı Biz De Varız” kampanyasının parçası olmak isteyen özel işletmeler direk Lefkoşa Türk Belediyesi veya Şiddete Karşı Yan Yana Projesi ile iletişime geçebilirler. 

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