  • BIST 1.085
  • Altın 466,248
  • Dolar 7,3455
  • Euro 8,7741
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1455 test yapıldı, 8 pozitif vakaya rastlandı, 12 kişi taburcu edildi

Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıktı

» »
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıktı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıktı

Çin'in Xi eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir adam şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Acil ameliyata alınan kişi, hastanedeki doktorları şaşırttı. Ameliyata alınan kişinin penisinden 29 adet mıktanıslı bilye çıktı.

Mıknatıslı bilyeleri cinsel organına kendisinin tek tek soktuğunu itiraf eden ancak nedenini açıklamayan kişi 5 saatlik operasyon sonucu penisindeki bilyelerden kurtuldu.

Ameliyata giren sağlık personeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, cinsel organdan içeri sokulan mıknatıslı bilyelerin bir süre sonra hastanın mesanesinde toplandığını ifade etti. Doktorların bilyeleri ameliyatla çıkardığını ve hastanın taburcu edilidiğini dile getirdi

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi?30 Ağustos 2020 Pazar 20:59
  • Futbol oynarken fırtına çıkınca sığındıkları kulübeye yıldırım düştü: 10 çocuk hayatını kaybetti30 Ağustos 2020 Pazar 20:35
  • 65 yaşında üniversiteyi kazandı30 Ağustos 2020 Pazar 19:54
  • Dünyanın en yaşlı evli çifti: 79 yıldır birlikteler; yaşları toplamı 21530 Ağustos 2020 Pazar 09:15
  • Korumaya alınan penguene yalnızlık çekmemesi için Pingu çizgi filmi izletiliyor28 Ağustos 2020 Cuma 22:22
  • Yunus Bülbül:“Müslüm Gürses’i öldüren de Muhterem Nur'dur”28 Ağustos 2020 Cuma 19:05
  • Erkeklerde görülen cinsel isteksizliğin 14 nedeni27 Ağustos 2020 Perşembe 22:30
  • 5 yaşına kadar eline tablet ve telefon vermeyin!27 Ağustos 2020 Perşembe 18:49
  • Antarktika'da bulunan göktaşı incelendi: Yaşamın ilk yapıtaşlarını barındırıyor26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:15
  • Pandemiyle hayatımıza giren yeni kavram:"Karantina Flörtü"25 Ağustos 2020 Salı 22:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti