Şiddetli ağrıyı soğutarak dindiren teknoloji geliştirildi

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Vücudunuzda ağrıyan bir bölgeyi buzla rahatlatmayı denemişsinizdir. Az ya da çok ama mutlaka bir sonuç da almışsınızdır. Buzun yarattığı uyuşukluk çektiğiniz acıyı azaltmaya yarar.

Çoğu NorthWestern Üniversitesi’nden 24 bilim insanı da bunu yaptı. Ağrıyı hissetmemize neden olan sinir uçlarını soğutmayı sağlayan bir teknoloji geliştirerek ağır ağrı kesici ilaçlara alternatif yarattı.

Saygın Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, sinirlerin yakınına yerleştirilen yumuşak bir madde soğutuluyor ve bu sayede sinir iletimi geçici olarak bloke oluyor. İstendiği zaman soğutma işlemi durduruluyor ve hissetme yeniden mümkün hale geliyor.

Bu buluşun, bağımlılık riski de taşıyan opoid içerikli ilaçların alternatifi olabileceği düşünülüyor.