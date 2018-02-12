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Şiddetli Gelen Kalp Krizi Hastanın Kalbinde Delik Meydana Getirdi

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Şiddetli Gelen Kalp Krizi Hastanın Kalbinde Delik Meydana Getirdi
Çok Şiddetli Kalp Krizi Geçiren Hastaların Cerrahi Deneyimi Yüksek Merkezlerde Tedavi Edilmesi Hayatta Kalma Olasılığını Artıyor

Bir Süre Önce Göğüs Ağrısı ve Nefes Darlığı Şikayetleriyle Başvurduğu Sağlık Kurumunda, Ağır Bir Kalp Krizi Geçirdiği ve Buna Bağlı Olarak Kalbin İç Duvarında Delinme Meydana Geldiği Tespit Edilen Mustafa Fatih Koçin İsimli 60 Yaşındaki Hasta, İleri Tetkik ve Tedavi Amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne Sevk Edildi.  Kalp Krizinin En Şiddetli Hali ile Karşı Karşıya Kalan ve %70-80 Civarında Hayati Riski Bulunan Hasta, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Ekibi Tarafından Gerçekleştirilen 8 Saatlik Operasyon, 4 Günlük Yoğun Bakım ve Sonrasında Yataklı Servisteki Tedavi Sürecinin Ardından Taburcu Edildi.  

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edilen ve burada Kalp Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji Anabilim Dalı ekipleri tarafından karşılanan hastaya, süratle alındığı Kalp Damar Cerrahisi yoğun bakım ünitesinde, kalbi destekleyici geçici bir destek pompası takılarak ilaç tedavisine başlandı.  Gerçekleştirilen ileri tetkiklerinde,geçirdiği şiddetli kalp krizine bağlı olarak,kalbin iç duvarında delinme ve sol tarafında balonlaşma meydana geldiği saptanan hasta, ilaçlar ve geçici destek pompasıyla hayati fonksiyonları normal sınırlarda tutularak süratle operasyona hazırlandı. 

Hastanın operasyonu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Aşkın Ali Korkmaz önderliğinde, Doç. Dr. Barçın Özcem ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu tarafından gerçekleştirilirken, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı uzmanı Dr. Filiz Bayır ve Kardiyoloji Anabilim Dalı uzmanı Doç. Dr. İlker Güldeekipte yer aldı. 

Bu Ciddiyetteki Vakalarda, Operasyon Kadar Yoğun Bakım Süreci de Yüksek Risk Taşıyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı uzmanları, 8 saat süren ve çok yüksek hayati risk taşıyan operasyonda,hastanın kalbinin iç duvarındaki deliğin sentetik yama kullanılarak özel bir teknikle kapatıldığını, kalbin sol tarafındaki balonlaşmanın tamir edildiğini ve hastanın 2 damarına baypas operasyonu uygulandığını belirtti.  Operasyon sonrasında hastanın Kalp Damar Cerrahisi yoğun bakım ünitesindetakip altına alındığı veoperasyon kadar yoğun bakım süreci de riskli olan hastanın takip ve tedavisinin bu konuda oldukça deneyimli olan uzman doktorlar ile hemşireler tarafından gerçekleştirildiği de ifade edilen açıklamada,yoğun bakım sürecinde herhangi bir komplikasyon yaşanmayan hastanın operasyondan 4 gün sonra yataklı servis izlemine alındığı, operasyon sonrası yapılan ekokardiyografilerde hastanın kardiyak fonksiyonlarının normal olduğunun saptandığı ve hastanın 1 hafta sonra kontrole gelmek üzere taburcu edildiği bildirildi.

Kalp Krizi Sonrası Kalpte Delik Oluşur Mu?

Halk arasında “kalp krizi” olarak bilinen myokardiyal enfarktüs (MI), damar sertliğinin (koroner arter hastalığının) bir sonucu olup, hayatı tehdit eden bir sağlık problemidir. Kalp krizi geçiren hastalarda nadir de olsa kalbin iç duvarında delinmeler meydana gelebilir. Bu durum kalp krizinin en şiddetli şekli olup hayati riski %70-80 civarındadır. Böyle bir komplikasyon ile karşılaşıldığında hastanın acil olarak bu konuda cerrahi deneyimi yüksek olan merkezlere sevk edilmesi gerekmektedir. 

Kalbinde Delik Oluşan Hastaların, Operasyon Zamanına Kadar Kalbi Destekleyici Tedavi Almaları Şart

Bu hastaların operasyon zamanına kadar yoğun bakımda izlenmeleri ve kalbi destekleyici tedavi almaları şarttır. Planlı bir baypas operasyonu geçiren hastaların operasyon riski %1 ile 3 arasındayken, kalp içinde delik oluşan hastaların operasyon riski %50 - 60 civarındadır. Operasyonun zamanlaması, cerrahi ekibin bu konudaki deneyimi ve hastanenin alt yapısı operasyon başarısını etkileyen en önemli kriterlerdir.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi mevcut alt yapısı ve konusunda oldukça deneyimli Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, uzman kadrosu ile çok yüksek riskli operasyonları bile dünya standartlarında başarıyla gerçekleştirmektedir.

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