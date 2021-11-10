Şiddetli Rüzgar Ercan'ı Olumsuz Etkiledi

Ülkemizde bu sabah saatlerinde başlayan ve gece yarısına kadar sürecek olan şiddetli rüzgar Ercan Havalimanı'nı olumsuz etkiledi.

Ülkemizde bu sabah saatlerinde başlayan ve gece yarısına kadar sürecek olan şiddetli rüzgar Ercan Havalimanı'nı olumsuz etkiledi.

Haber Kıbrıs'a konuyla ilgili bilgi veren Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi İstanbul ve Adana'dan gelen iki uçağın fırtınadan etkilendiğini söyledi.

Sofi, TK 976 İstanbul - Ercan uçağının, Adana'ya indiğini, TK 7116 Adana - Ercan uçağının ise Adana'ya geri döndüğünü söyledi.