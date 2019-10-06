Şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalı, elektrik tellerinin üstüne düştü

Gönyeli Martı Sokak’ta şiddetli rüzgarın etkisiyle kırılan ağaç dalı, elektrik tellerini kopardı. Elektirik telleri yola ve araçların üzerine düştü.
İhbar üzerine Lefkoşa İtfaiye Şubesi ile KIB-TEK ekipleri bölgeye sevk edildi.
Gönyeli Martı Sokak’ta şiddetli rüzgarın etkisiyle kırılan ağaç dalı, elektrik tellerini kopardı. Elektirik telleri yola ve araçların üzerine düştü.
İhbar üzerine Lefkoşa İtfaiye Şubesi ile KIB-TEK ekipleri bölgeye sevk edildi.
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